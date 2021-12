Billy Gilmour a conseillé d’arrêter d’être “ déchiré  » et de quitter Norwich alors que les fans scandaient “ retour à Chelsea  » lors de la défaite à Crystal Palace

Paul Parker a conseillé au milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour de sortir de son prêt à Norwich, si possible.

L’international écossais a déménagé à Carrow Road pour un prêt d’une saison, mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu, Norwich languissant au bas de la Premier League.

La situation semble désespérée pour Norwich, qui n’a que dix points en 19 matches de Premier League cette saison

Et il semble que les fidèles des Canaries se retournent contre Gilmour, certains fans ayant entendu scander « f *** off back to Chelsea » dans les tribunes lors de leur défaite 3-0 à Crystal Palace.

Parker pense que le joueur de 20 ans devrait chercher à sortir le plus tôt possible pour son développement et s’est demandé pourquoi il était allé à Norwich en premier lieu.

« Je ne l’ai pas entendu [the chants] mais je suis sûr que Billy l’aurait entendu », a déclaré Parker à talkSPORT.

« Si vous êtes lui et que vous êtes Chelsea, vous vous demandez ce qu’il gagne réellement à être là. Tout ce qu’il obtient, c’est 90 minutes à son actif.

Gilmour a joué les 90 minutes complètes mais n’a pas toujours été dans l’équipe des Canaries cette saison

« Il n’a pas besoin de ça. Tout le monde sait à quel point il est bon, il est juste dans un club qui n’est pas lui. Quand vous le voyez jouer pour l’Écosse, mais plus encore quand il joue pour Chelsea, vous voyez à quel point il était bon.

« Il a tellement à faire dans cette équipe. C’est très, très difficile pour lui. Il ne s’agit pas que de lui, il y a beaucoup de joueurs qui laissent tomber ce club de football.

« Quand Gilmour a signé [for Norwich] J’ai pensé ‘oh, c’est étrange.’

« Norwich est un club charmant dans une grande partie du pays, mais quand vous regardez votre carrière de footballeur et que vous voulez passer à ce niveau supérieur, vous voulez être entouré des meilleurs joueurs possibles. Il n’a pas ça à Norwich.

Un retour à Chelsea pourrait être meilleur pour le développement de Gilmour

« A-t-il eu le choix ? S’il y avait eu des choix, les autres auraient été meilleurs que Norwich.

« Cela ne lui fait aucun bien de jouer là-bas, cela pourrait le déchirer. »

Parker pense également que Gilmour ferait mieux de retourner à Stamford Bridge, ajoutant qu’il rejoindrait un manager à Thomas Tuchel, qui semble être plus disposé à donner une chance aux jeunes joueurs plus que beaucoup de ses prédécesseurs.

Il a ajouté: « Quand vous voyez certains des joueurs qui jouent maintenant pour Chelsea sous Tuchel.

« Il fait quelque chose de différent de la plupart des managers de Chelsea, il utilise tout le monde dans l’équipe, les jeunes joueurs et Billy Gilmour seraient là-bas. »