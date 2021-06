Billy Gilmour comparé à son coéquipier de Chelsea N’Golo Kante alors que Jose Mourinho et Steve Clarke saluent l’enfant écossais pour son affichage de l’homme du match contre l’Angleterre

Pas mal pour votre premier départ en compétition en Écosse, Billy Gilmour.

Le milieu de terrain de Chelsea, 20 ans, s’est montré à la hauteur d’une manière qu’aucun joueur anglais ne pourrait, alors que l’Écosse a remporté un match nul 0-0 bien mérité contre Wembley à l’Euro 2020.

.

Gilmour a dirigé le milieu de terrain contre les Trois Lions

Gilmour a été nommé à juste titre Man Of The Match après une performance pleine de classe, avec et sans ballon.

Il a perturbé les attaques de l’opposition et mis son équipe à l’écart comme il l’avait fait lors de grands tournois depuis des années, avec une maturité et la présence de quelqu’un de beaucoup plus âgé (et plus grand).

Un peu comme son coéquipier des Bleus N’Golo Kante, selon le défenseur néerlandais Patrick van Aanholt.

Fair play en Écosse, ces jeux tribaux sont différents. Billy Gilmour était essentiellement Ngolo Kante 👏🏽 – Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) 18 juin 2021

Et il y a eu encore plus d’éloges pour Gilmour de la part de l’ancien patron de Chelsea, Jose Mourinho, qui a donné son verdict à talkSPORT à temps plein.

“Le gamin Gilmour a fait la différence”, a déclaré Mourinho. “Il montrait toujours, il voulait le ballon sous la pression.”

Pendant ce temps, le manager de Gilmour, Steve Clarke, ancien assistant de Mourinho à Chelsea, devait se sentir assez justifié pour avoir finalement choisi la jeune star.

“Il n’a pas de nerfs”, a déclaré Clarke à talkSPORT. « Il vient de la même partie de l’Ayrshire que moi. Je connais bien Billy et je sais qu’il est bien connu à Chelsea.

.

Gilmour avait tout ce qui manquait à l’Angleterre dans le jeu

« C’était juste de choisir le bon moment pour le mettre dans l’équipe. Je pensais que l’équilibre de l’équipe de l’arrière vers l’avant était bon ce soir et cela s’est vu dans la performance.

Et son capitaine Andy Robertson est allé encore plus loin après l’incroyable performance de Gilmour, qui a maintenu les espoirs de l’Écosse de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Il a déclaré à ITV: “Juste là-haut [as one of the best performances in a Scotland shirt].

«Je lui ai parlé à l’hôtel aujourd’hui et je l’ai juste regardé et rien ne le dérange.

“Je pense qu’il peut avoir autant de sélections qu’il le souhaite pour l’Ecosse, il a un énorme avenir devant lui, mais l’ici et maintenant est également plutôt bon.”