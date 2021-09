Billy Gilmour consolide avec l’Ecosse

09/09/2021 à 11:00 CEST

Le joueur prêté à Norwich City, Billy Gilmour, a dirigé le milieu de terrain écossais pendant cette brève pause en équipe nationale, comme il l’a fait lors de l’Eurocup, où il a laissé de grandes sensations.. Propriété de Chelsea, à 20 ans, il est l’un des grands talents du football britannique et est destiné à diriger le milieu de terrain de l’équipe de Londres du futur.

L’Écossais, qui a été prêté cet été sur le marché à l’équipe de Daniel Farke, a été le joueur qui a touché le plus de ballons (213), le plus de passes (171), le plus de passes complétées (144) et celui qui a récupéré le plus de ballons (23). Il a également été le second qui a généré le plus d’occasions (4) et le second qui a fait le plus d’entrées (7).

1 – Au cours de la pause internationale de septembre, @billygilmourrr s’est classé premier parmi tous les joueurs écossais pour les touches (213), les passes (171), les passes réussies (144) et la possession gagnée (23) et deuxième pour les tacles (7) et les occasions créées (4 ). Habile. pic.twitter.com/K8DBS2cvOO – OptaJoe (@OptaJoe) 7 septembre 2021

Les anciens Rangers ont à peine participé la saison dernière avec Thomas Tuchel (ni avec Frank Lampard jusqu’au limogeage), chose à laquelle le conseil d’administration de Londres a cherché une solution sous la forme d’une affectation jusqu’à la saison prochaine. Il n’a joué que 12 matchs entre toutes compétitions et un nombre de minutes qui n’a pas dépassé 756.

Grandir à Norwich City et retourner à Chelsea

Billy Gilmour est une institution dans l’équipe senior de l’Ecosse. Il a fait ses débuts quelques mois avant le début de l’Eurocup et seul le Covid-19 l’a empêché de jouer plus de minutes dans l’épreuve continentale. Pour cette pause en équipe nationale, Steve Clarke lui a donné une importance absolue au centre du terrain et a été titulaire au cours des trois jours..

L’Écosse a résolu les trois engagements avec deux victoires et une défaite et termine deuxième du groupe F, quelque chose qui pourrait le mener aux playoffs pour un trou de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour le moment, l’une de ses figures les plus importantes, Billy Gilmour, sera en compétition avec Norwich City au cours de la saison et reviendra plus tard à Londres, où il souhaite gagner une place..