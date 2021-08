Billy Gilmour, Marc Guehi, vainqueur de la Coupe du monde U-17 de Crystal Palace, Harvey Elliot à Liverpool et Oliver Skipp de Tottenham parmi les stars qui espèrent faire une percée cette saison

C’est l’une des tâches les plus difficiles du football pour un jeune de faire son entrée dans la première équipe à n’importe quel niveau, peu importe quand c’est la Premier League.

C’est cependant la mission à laquelle de nombreuses jeunes stars montantes doivent faire face s’ils veulent forcer leur chemin dans les plans de leur manager cette saison.

.

Elliott pourrait avoir une grosse saison devant lui

Jusqu’à présent, plusieurs joueurs ont vécu des moments éphémères dans leurs clubs et cherchent maintenant à franchir la prochaine étape pour devenir un habitué de l’équipe première.

Certains ont même eu des périodes de prêt pour se préparer aux rigueurs de l’élite anglaise.

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe se sont imposés l’année dernière et il y en aura d’autres qui chercheront à suivre leur exemple.

Dans cet esprit, qui cherchera à percer cette saison?

.

Saka a eu une si bonne campagne qu’il a fini par être une figure clé de l’Angleterre à l’Euro 2020

.

Smith Rowe a également fait d’énormes progrès la saison dernière et pourrait être prêt pour une saison stellaire Harvey Elliott, 18: Liverpool

Très apprécié après avoir rejoint Liverpool à 16 ans en provenance de Fulham en 2019, il n’a joué que quelques fois en Premier League mais pourrait faire partie des plans de Jurgen Klopp cette saison.

Il a impressionné lors d’un prêt chez Blackburn Rovers dans le championnat la saison dernière, marquant 18 buts en 41 matchs de championnat, montrant qu’il pouvait être prêt pour le niveau suivant.

Il a également joué un rôle important en pré-saison pour les Reds et a réalisé une superbe performance lors de son dernier match contre l’Athletic Club.

“Il peut jouer au poste (milieu de terrain) et comme vous l’avez vu un peu plus tard quand il est passé devant, Mo est allé au centre et Harvey a joué ensuite sur l’aile droite.” Son manager, Jurgen Klopp, a déclaré après le match.

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑯𝒂𝒓𝒗𝒆𝒚 𝑬𝒍𝒍𝒊𝒐𝒕𝒕 🤩 Asseyez-vous et profitez de ses meilleurs moments contre l’Athletic Club à Anfield hier… pic.twitter.com/1jFyGiKDw4 – Liverpool FC (@LFC) 9 août 2021

«Nous voulions qu’il soit plus impliqué. Et je pense qu’il a fait un grand pas dans cette pré-saison. Si Harvey reste en forme, le monde du football peut être vraiment excité à ce sujet.

“J’ai aimé sa performance aujourd’hui, j’ai aimé sa performance et son attitude pendant la pré-saison. Alors, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui.

Marc Guéhi, 21 ans (Palais de Cristal)

Chelsea a laissé partir beaucoup de jeunes talents cet été et l’un d’entre eux est Guehi qui a rejoint les Eagles.

À l’instar d’Elliott, l’arrière central a impressionné lors d’un prêt la saison dernière à Swansea City, où il était un joueur clé et a même joué lors de la défaite finale des barrages contre Brentford.

Il les a aidés à garder 18 draps propres et a maintenant coûté 18 millions de livres sterling au nouveau manager Patrick Viera.

Sans aucun doute, le défenseur central a beaucoup de talent. Il faisait partie de l’équipe U-17 d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde en Inde en battant l’Espagne 5-2 en 2017.

Non seulement Guehi s’est aligné aux côtés de la star de Manchester City Phil Foden, mais il a également marqué en finale.

.

Guehi était une signature de 18 millions de livres sterling de Chelsea Billy Gilmour, 20 ans (Norwich City)

Après avoir joué pour l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020, il était évident que Gilmour avait besoin d’une saison senior complète à son actif.

Il l’obtiendra avec Norwich City, nouvellement promu, et il espère impressionner à nouveau Roy Keane, qui a adoré sa performance d’homme du match contre Liverpool en FA Cup en 2020.

“Il était fantastique”, a déclaré Keane. Au début du jeu, je me suis littéralement levé de mon siège, ce que je fais très rarement, et j’ai pensé : « Qui est ce gamin ?

“Il y a certains traits que vous attendez d’un milieu de terrain, la qualité du ballon, l’intelligence du football, le sang-froid.

“Il avait tout, c’était l’une des meilleures performances que j’ai vues depuis très, très longtemps.”

Son affichage au Championnat d’Europe n’a fait qu’augmenter le battage médiatique et il voudra le soutenir cette saison.

.

Gilmour voudra montrer à Chelsea qu’il est capable de jouer une saison complète de Premier League Oliver Skipp, 20 ans (Tottenham Hotspur)

L’as anglais des moins de 21 ans a joué un rôle clé dans la tentative réussie de Norwich de remporter le championnat.

Il a tellement impressionné que l’Allemand voudrait le ramener à Carrow Road pour une deuxième saison, mais Gilmour l’a maintenant remplacé.

Le nouveau manager des Spurs, Nuno Espirito Santo, veut apparemment le garder cette saison alors qu’il cherche à améliorer le milieu de terrain du club.

. – .

Skipp a excellé pour Norwich la saison dernière et il semble qu’il aura sa chance aux Spurs sous Nuno

L’ancien entraîneur-chef par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a fait l’éloge de Skipp la saison dernière.

“Mon opinion peut être différente de beaucoup, mais je pense qu’Oliver Skipp est un talent incroyable et l’un des gars les plus professionnels que j’ai rencontrés dans l’académie”, a-t-il déclaré.

“Je pense que Skippy est prêt personnellement, mais avec ces décisions, cela dépend de qui est le manager et où le club veut aller avec lui.”

.

Skipp est pressenti pour le sommet par ceux dans les coulisses des Spurs Shola Shoretire, 17 ans (Manchester United)

Il n’aura peut-être pas le même nombre de matchs que les autres de cette liste, mais vous devriez vraiment faire attention au jeune ailier.

Ancien joueur du Wallsend Boys Club, il suit des traces estimées, et alors qu’il était autrefois dans les livres de Man City, il est sur le point d’avoir un impact avec les Red Devils.

Il a fait irruption dans l’équipe la saison dernière et est devenu le plus jeune créateur d’apparence du club en Europe.

À 17 ans et 23 jours, il a battu un record de Norman Whiteside et a été nommé Jimmy Murphy Young Player of the Year du club, tout comme Ryan Giggs, Mason Greenwood et Marcus Rashford.

.

Shoretire était au Wallsend Boys Club comme les légendes de la Premier League Michael Carrick et Alan Shearer Sam Greenwood, 19 ans (Leeds United)

Il n’a même pas 20 ans et il a déjà deux transferts pour un montant combiné de 2 millions de livres sterling.

Greenwood a quitté Sunderland pour Arsenal à 16 ans pour 500 000 £ et a déménagé à Elland Road l’été dernier pour 1,5 million de livres sterling alors qu’il cherchait une voie dans le football en équipe première.

Un attaquant et un spécialiste des coups de pied arrêtés, il est un excellent jeune atout et pourrait se retrouver en train d’avoir une chance cette saison sous Marcelo Bielsa.

Il a déjà fait une apparition en FA Cup, mais une en Premier League lui échappe jusqu’à présent.

S’il fait le lancer et qu’il y a un coup franc, accrochez-vous à vos chapeaux – il pourrait bien entrer directement.