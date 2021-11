Billy Gilmour pourrait jouer dans la jeune et passionnante équipe de Frank Lampard à Norwich aux côtés d’autres joueurs de Chelsea si la légende des Blues appelle en faveur comme à Derby

Avant sa nomination imminente à Norwich, certains vous diront que Frank Lampard a échoué en tant que manager à Derby et à Chelsea.

À Pride Park, bien qu’il ait amené les Rams au bord de la Premier League avant de s’incliner face à Aston Villa en finale des barrages, Lampard a essentiellement emmené une équipe de la sixième place à la sixième place.

Lampard a passé 18 mois à diriger Chelsea, avant d’être renvoyé en début d’année

Chelsea a terminé troisième de la saison avant que sa légende ne revienne en tant que manager à l’été 2019 – et il a décroché une quatrième place lors de sa seule saison complète avant d’être limogé.

Mais les gens qui vous disent cela n’ont aucun intérêt pour le contexte. Le Derby de Lampard était rempli d’un groupe de jeunes joueurs inexpérimentés, qui sont depuis devenus des superstars – comme Mason Mount et Fikayo Tomori.

En une saison, Lampard a transformé la philosophie, inculquant un style de jeu attrayant construit autour de la jeunesse. C’était encore sixième, mais c’était tellement mieux.

À Stamford Bridge, il a hérité d’une interdiction de transfert et d’une équipe qui vient de perdre le joueur vedette Eden Hazard. Le quatrième était le but.

Lampard a été contraint d’utiliser de jeunes joueurs, comme Mount, Tomori, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Billy Gilmour.

Lampard a fait confiance à Mount à Derby et Chelsea

Mais son record à Derby montre qu’il les aurait probablement choisis de toute façon – et encore une fois, le style était là.

Norwich veut probablement jouer de cette façon aussi. Ils sont actuellement en bas de la Premier League et à cinq points de la sécurité, mais les Canaries ont une équipe pleine de jeunes joueurs talentueux.

C’est une équipe qui était mille fois meilleure que Brentford et Watford au championnat la saison dernière, et qui a dépensé plus que la plupart au cours de l’été.

Peut-être que leurs difficultés viennent d’une réticence à changer leur façon de jouer, et la nomination attendue de Lampard garantit deux choses : un football élégant et de jeunes joueurs.

Pouvoir en emprunter quelques-uns à l’un des meilleurs clubs du monde aide probablement – ​​et Norwich a déjà l’un des jeunes joueurs les plus talentueux de Chelsea.

Gilmour a joué pour la dernière fois pour les Canaries en septembre lors de la défaite 3-1 contre Watford

Le milieu de terrain écossais Billy Gilmour a fait ses débuts avec les Blues sous Lampard, s’imposant comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la Premier League, mais est tombé en disgrâce sous Daniel Farke.

Et en parlant à talkSPORT, Jack Wilshere s’attend à ce que le jeune de 20 ans soit ravi si Lampard arrive.

« Je vais vous dire une personne qui bourdonnera s’il va à Norwich: Billy Gilmour », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Wilshere.

« Il l’a joué à Chelsea, il l’aime, il va l’aider à se développer en tant que joueur.

« Je ne sais pas pourquoi [he’s been left out]. Il est irréel pour son âge.

« Il a joué dans les Euros, il a joué pour un grand club comme Chelsea dans les grands matchs, et il ne peut pas entrer dans l’équipe de Norwich ?

Et Lampard pourrait être tenté de faire appel à un peu plus de l’armée de prêt de Chelsea lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira, tout comme il l’a fait à Derby.

Lampard a donné à Gilmour ses débuts seniors à Chelsea

Deux joueurs qui pourraient tenter l’ancien patron des Blues sont Ethan Ampadu et Tino Anjorin.

Ampadu, actuellement prêté à Venezia, est un joueur polyvalent que Lampard pourrait utiliser à la fois en milieu de terrain ou en défense, alors que Norwich cherche à se resserrer à l’arrière.

Anjorin, maintenant prêté au Lokomotiv Moscou, était l’un des attaquants les plus brillants de l’académie de Chelsea pendant le règne de Lampard, remportant ses débuts en Premier League, et pourrait fournir une étincelle en attaque.

Mais il y a déjà beaucoup de jeunes joueurs talentueux à Carrow Road. Max Aarons, Brandon Williams, Todd Cantwell et Andrew Omobamidele ont tous 23 ans ou moins et ont un potentiel sérieux.

La tâche de Lampard sera de le déverrouiller, et avec Norwich qui devrait tomber, il pourrait aussi bien essayer de construire quelque chose de valable pour l’avenir alors qu’ils se battent pour rester debout.

Si tel est le plan, voici une équipe jeune et passionnante que Lampard pourrait constituer s’il était nommé…

Gilmour sera ravi si Lampard obtient le poste