Billy Gilmour quitte l’affrontement entre l’Écosse et la Croatie après avoir été testé positif au Covid-19

Billy Gilmour doit s’isoler pendant dix jours (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.)

Le milieu de terrain écossais Billy Gilmour ratera le match incontournable de son pays contre la Croatie mardi après avoir été testé positif pour Covid-19.

Le meneur de jeu de Chelsea a réalisé une belle performance alors que l’équipe de Steve Clarke a remporté son premier point du tournoi avec une prestation animée à Wembley vendredi.

Le match nul 0-0 signifie que l’Écosse doit battre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, mardi soir pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ils le feront sans Gilmour après que l’ancien as des Rangers a contracté le coronavirus.

Une brève déclaration de la FA écossaise a confirmé que l’adolescent manquerait le match et potentiellement le reste du tournoi car il doit s’isoler pendant dix jours.



Gilmour a été sensationnel contre l’Angleterre (Photo de Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

“Nous pouvons confirmer que Billy Gilmour a été testé positif pour Covid-19”, indique un communiqué.

“Après avoir pris contact avec Public Health England, Billy s’auto-isolera désormais pendant 10 jours et manquera donc le match du groupe D de l’UEFA EURO 2020 contre la Croatie à Hampden demain”.

Nous pouvons confirmer que Billy Gilmour a été testé positif pour COVID-19. Après avoir assuré la liaison avec Public Health England, Billy s’auto-isolera désormais pendant 10 jours et manquera donc le match du groupe D de l’UEFA EURO 2020 de demain contre la Croatie à Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK – Équipe nationale d’Écosse (@ScotlandNT) 21 juin 2021

Gilmour a commencé le match d’ouverture de l’Écosse contre la République tchèque à Hampden Park sur le banc et n’a émergé que dans les derniers stades lorsque les hommes de Clarke ont été battus 2-0.

Sa performance à Wembley signifie qu’il était probable que Gilmour aurait commencé contre la Croatie, qui compte également un point après deux matchs.

L’Ecosse sait que rien de moins qu’une victoire les verra quitter la compétition, car leur classement signifie qu’il est peu probable qu’ils se qualifient comme l’une des équipes classées troisièmes.

