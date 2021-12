Billy Graziadei de Biohazard sort le nouveau clip de Billybio, « One Life To Live »

DANGER BIOLOGIQUE‘s Billy Graziadei sortira un nouvel album de son BILLYBIO projet, » Dirigeants et menteurs « , en 2022 via Dossiers de l’AFM. Le clip officiel du premier single du LP, « Une vie à vivre », peut être vu ci-dessous. Le clip rapide, mettant en vedette une multitude de talents prometteurs, dont un tatoueur de Los Angeles Julia Azevedo, a été dirigé par Antoine Combelles.

Combelles déclare : « Nous voulions explorer [Billy‘s] message d' »être sans vergogne qui vous voulez être » avec une séquence fluide reliant de manière transparente les gens ensemble en un seul endroit, une seule énergie et suspendu dans des moments que personne ne peut leur enlever. » Co-directeur Vincent Jacob ajoute : « GamelleLa musique de est un rappel que tout ce que nous avons est maintenant. Nous voulions saisir l’urgence de ce message mais aussi son aspect positif. Oui, l’avenir est incertain, alors pourquoi ne pas essayer de profiter de la balade ? »

« Une vie à vivre », qui comporte Graziadeil’ami de longue date Toby Morse (H2O, RUE HAZEN), est un appel à l’action. C’est un hymne rempli d’adrénaline qui incite les fans à défendre ce qui est juste.

« J’aime la façon dont chaque génération a sa version de YOLO », Graziadei dit: « La vie est trop courte pour s’inquiéter des conneries. Ceux qui laissent la merde les consommer, sont poussés à la tombe plus rapidement que tout le monde. »

BILLYBIO accueillera un bénéfice à Los Angeles le vendredi 17 décembre qui est ouvert au public. Des plans pour diffuser en direct la collecte de fonds sont en cours. Les fans peuvent envoyer le mot « nulle part » par SMS au 877 327-1645 pour accéder aux détails de l’événement.

BILLYBIO est brut et graveleux dans l’esprit des groupes hardcore new-yorkais classiques tels que AVANT AGNOSTIQUE, CRO-MAGS et MIETTES. » Dirigeants et menteurs « emprunte au DANGER BIOLOGIQUE héritage en ce sens qu’il défie également d’être catalogué. L’album représente Graziadeil’amour de punk, hardcore et métal classique (SABBAT NOIR, IRON MAIDEN), livrant un assaut sonore de 15 chansons sans prisonnier.

Graziadei explique le titre de l’album en disant : « Nous sommes nés dans ce monde en tant qu’âmes pures, puis nous sommes empoisonnés par les ténèbres néfastes qui nous entourent. Ceux qui gardent le chemin et naviguent dans les ténèbres avec succès deviennent de vrais leaders, les autres pourrissent comme des menteurs et des voleurs. » Il ajoute : « J’ai dédié ce disque à un ami de la maison de disques Bauké de Groot (RIP) qui m’a beaucoup aidé lorsque j’ai rejoint le AFM famille. »

Graziadei a écrit, joué, enregistré et produit les 15 morceaux sur « Chefs et menteurs » en 2020 et 2021 à Les studios d’eau de feu à Los Angeles. En plus d’enregistrer et de produire DANGER BIOLOGIQUE là, il a aussi eu POWERFLO, MADBALL, AVANT AGNOSTIQUE, DIABLE CONDUCTEUR en studio, qu’il dirige à plein temps lorsqu’il n’est pas en tournée. Le disque a été mixé et masterisé par Mar Madsen. D’autres musiciens se produisant sur l’album incluent Fred Aching Rios (POWERFLO) à la batterie ; Roberto « Ra » Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES, actuellement en tournée avec KORN) à la basse ; Daniele Manca à la basse; Dan Palmer (MORT EN STÉRÉO, TÊTE DE ZÉBRE) à la guitare ; Robbie Davidson (LES EXPLOITÉS) à la guitare. Voix sur « Remise » et « Juste au soleil » par Jennifer Bair avec Jay Roth. Toby Morse (H2O, RUE HAZEN) Apparaît sur « Une vie à vivre ». Pochette d’album par Sourcils lécru et conception par Philippe Horsch. Photos par Alain Vasquez.

» Dirigeants et menteurs « liste des pistes :

01. Coupure électrique



02. Empires déchus



03. Dirigeants et menteurs



04. Horizon perdu



05. Tourner les blessures



06. Chien de berger



07. Tromperie



08. Génération Tuer



09. Regardant vers le haut



dix. Une vie à vivre



11. Notre scène



12. Juste le soleil



13. Assez



14. Remise



15. Cyanure

Crédit photo: Alain Vasquez



