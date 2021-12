Billy Idole a annulé sa comparution à la troisième « Au-dessus du sol » concert-bénéfice après avoir attrapé un « rhume respiratoire ».

Le chanteur de 66 ans, qui a fait irruption sur la scène dans les années 1980, devait apparaître ce soir (lundi 20 décembre) à Los Angeles, un événement étoilé qui sensibilise et collecte des fonds pour la santé mentale des MusiCares.

Plus tôt aujourd’hui, Idole a publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux : « Malheureusement, j’ai attrapé un rhume respiratoire cette semaine (j’ai été testé négatif pour Covid deux fois) – et alors que j’avais vraiment espéré que je m’améliorerais suffisamment pour performer au Au-dessus du sol au Théâtre Fonda ce soir, je n’ai tout simplement pas de voix avec laquelle chanter et je vais donc malheureusement devoir m’absenter pour celle-ci.

« J’avais tellement hâte de jouer Lou Reed et PISTOLETS classiques avec mes potes Billy Morrison et Dave Navarro à l’appui d’une cause si louable. MusiCares est l’une des organisations les plus vitales que nous ayons, accomplissant un travail extrêmement important au nom de tant d’entre nous dans la communauté musicale. Je suis vraiment désolé de manquer le concert de ce soir, merci d’avoir compris tout le monde et à bientôt. »

Cette année « Au-dessus du sol » aura lieu au Théâtre Fonda. Il mettra en vedette un certain nombre de musiciens invités spéciaux, y compris NŒUD COULANT leader Corey Taylor, COMBATTANTS DE FOO le batteur Taylor Hawkins, RAYON DE SUCRE‘s Mark McGrath, LA DÉPENDANCE DE JANE‘s Perry Farrell et plus. Les interprètes reprendront toutes les chansons dans l’ordre de Lou Reedl’album de 1972 « Transformateur » et LES SEX PISTOLS‘ 1977 sortie « Peu importe les conneries, voici les Sex Pistols ».

En 2018, le « Au-dessus du sol » des musiciens invités ont joué dans les années 1980 « Les rois de la frontière sauvage » par ADAM ET LES FOURMIS et l’album éponyme de 1967 de LE SOUTERRAIN DE VELOURS & NICO. En 2019, ils se sont attaqués David Bowieeffort de 1972 « L’ascension et la chute de Ziggy Stardust et les araignées de Mars » et LES STOOGES‘ Premier LP éponyme de 1969.



Merci à tous de votre compréhension et à bientôt. – BFI@AboveGroundOrg pic.twitter.com/qg2AueFC0U – Billy Idol (@BillyIdol) 20 décembre 2021

