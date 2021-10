Billy Idol, Corey Taylor joueront aux Sex Pistols, Lou Reed Albums For Charity

Le guitariste de Jane’s Addiction Dave Navarro et Billy Morrison du groupe live de Billy Idol ont annoncé le troisième volet de leurs concerts caritatifs « Above Ground », qui mettra en vedette Billy Idol, le leader de Slipknot Corey Taylor et plus

Le spectacle-bénéfice, qui doit avoir lieu au Fonda Theatre de Los Angeles le 20 décembre, mettra en vedette Pistolets sexuels seul album studio, Peu importe les conneries, voici les Sex Pistols et l’emblématique Transformer de Lou Reed interprété intégralement par un groupe de stars.

Parmi ceux qui se produiront dans le cadre de la programmation figurent Corey Taylor, Billy Idol, le membre du groupe Jane’s Addiction de Navarro Perry Farrell, le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins et plus encore.

Les fonds récoltés seront reversés à l’association à but non lucratif MusiCares, la sensibilisation à la santé mentale étant également une priorité pour les organisateurs du concert. Dans un communiqué, la directrice exécutive de MusiCares, Laura Segura, a déclaré que les bénéfices de l’événement « aideront les professionnels de la musique qui ont besoin de divers types de soutien, allant de la santé physique et mentale, au rétablissement de la toxicomanie, aux cliniques préventives, et plus encore ».

Dans leurs propres déclarations, Navarro et Morrison ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont choisi « Never Mind the Bollocks » et « Transformer » comme albums célébrés le soir. En ce qui concerne le record révolutionnaire des Sex Pistols en 1977, le duo a qualifié l’album de « celui qui a tout changé » pour eux, disant que « quelque chose a changé pour toujours en nous » lorsqu’ils l’ont entendu pour la première fois quand ils étaient enfants.

Quant à l’album solo phare de Reed en 1972, Navarro et Morrison ont qualifié « Transformer » d' »album révolutionnaire qui a fait tomber certaines barrières » – en particulier « la réalisation et l’éducation du genre et de la fluidité, et toutes les images qui l’accompagnaient dans le ’70 ».

Une prévente pour l’événement sera lancé le 20 octobre. La dernière itération de Navarro et Morrison’s Benefit fait suite à deux éditions antérieures en 2018 et 2019 qui présentaient de la même manière des performances d’albums de Le métro de velours, David Bowie, les Stooges et plus en intégralité.