Billy Idol, Fall Out Boy annoncé pour le rock à Rio 2022

Billy Idole, Garçon radio-actif, Green Day et Avril Lavigne ont tous été confirmés pour jouer le Brésilien Rock In Rio 2022. la dernière tête d’affiche annoncée sur la scène mondiale.

Green Day, Fall Out Boy, Idol et Capital Inicial joueront tous sur la scène principale du festival, la World Stage, le 9 septembre. Lavigne sera la tête d’affiche de la Sunset Stage. Ce sera la première fois de la chanteuse canadienne au festival.

L’événement de l’année prochaine est prévu les 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 septembre 2022. Rock in Rio Card, billet anticipé pour le festival 2022, est complet. La carte équivaut à un billet à l’avance pour Rock in Rio 2022 et donne à l’acheteur la possibilité de choisir à quelle date il compte l’utiliser. Le choix de la date peut se faire entre le 23 novembre 2021 et le 1er avril 2022, avant l’ouverture de la vente officielle des billets au grand public en avril 2022. Visitez le site de l’événement site officiel pour plus d’informations.

La neuvième édition de Rock in Rio, qui aurait dû avoir lieu en 2021, a été reportée à septembre 2022 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. L’annonce de la nouvelle date a été faite en mars 2021.

Billy Idole, avait déjà joué Rock in Rio en 1991. Il a été confirmé pour l’édition 2017 du festival, mais a ensuite annulé sa visite. Idol est célèbre pour des tubes comme « Rebel Yell », « White Wedding », « Eyes Without a Face » et « Dancing With Myself ».

Fall Out Boy, quant à lui, revient au festival brésilien après s’être produit au Rock in Rio en 2017. Ils sont surtout connus pour ses titres comme « Sugar, We’re Goin Down » et « Dance, dance ». Débutant du rock à Rio, Green Day est susceptible de mixer ses tubes (« American Idiot », « Boulevard Of Broken Dreams », « Wake Me Up When September Ends », « Basket Case ») avec des chansons de l’album Father of All Motherf_kers ( 2020).

Avril Lavigne, l’une des artistes les plus demandées par les fans selon le festival, se rend à Rock in Rio pour sa première performance.