Billy Idol revient avec sa première nouvelle sortie en sept ans, l’ep ‘The Roadside’

Billy Idole sortira un nouvel EP, “Le bord de la route” — sa première nouvelle sortie en près de sept ans — le 17 septembre via Dossiers Dark Horse. Produit par Butch Walker (JOUR VERT, WEEZER) et mettant en vedette Idoleguitariste et co-auteur de longue date de Steve Stevens, “Le bord de la route” a été conçu, enregistré et mixé presque entièrement à l’ombre de la pandémie.

Le premier single “Goût amer”, présenté en avant-première aujourd’hui, présente certains des Idoleles paroles les plus introspectives et confessionnelles de tous les temps, alors qu’il affronte la mort, la renaissance et sa croissance personnelle au cours des 31 années écoulées depuis son accident de moto presque fatal en 1990.

“Je pense que tout le monde s’est senti plus réfléchi (pendant la pandémie). Il semblait donc assez logique et naturel d’écrire quelque chose sur mon accident de moto”, a-t-il ajouté. Idole explique. “Certes, l’accident de moto a été la catharsis, le moment du réveil. Un peu de moi s’est retrouvé sur ce bord de la route. Mais ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose au final; c’était un réveil. ce bord de la route que j’ai laissé derrière moi le jeune irrévérencieux Gamelle et a ouvert la porte à un père plus attentif et à un musicien plus sensible.”

La vidéo d’accompagnement a été réalisée par Steven Sebring (Patti Smith, Jack Blanc) et peut être consulté ci-dessous.

Pour fêter la sortie prochaine, Idole prévoit une série de dates de tournée en 2021. Les spectacles comprennent des représentations phares au Capitol Theatre de New York et au Cosmopolitan de Las Vegas, ainsi qu’une apparition au Mer.Écoutez.Maintenant festival à Asbury Park, New Jersey. Tout recemment, Idole est apparu aux côtés Miley Cyrus lors de sa performance en tête d’affiche à Lollapalooza.

Depuis 45 ans, Idole a été l’un des visages et des voix du rock’n’roll, avec un curriculum vitae artistique à la hauteur de la lumière brillante de l’image. D’abord en tant que leader prêt pour la caméra pour GÉNÉRATION X, entre 1977 et 1981 Idole a émergé avec trois albums qui ont fait de la positivité, de la profondeur émotionnelle et de la haute pop synonymes de punk rock. En 1982, Idole s’est lancé dans une remarquable carrière solo transatlantique/trans-genre qui intégrait le battement du clubland, la profondeur et le drame du grand écran, le désespoir rockabilly, les lignes audacieuses et simples du punk et la décadence rock’n’roll.

“Le bord de la route” est Idolela première version de la nouvelle version Dossiers Dark Horse, un label initialement créé en 1974 par George Harrison et maintenant dirigé par Dhani Harrison et David Zonshine. D’autres artistes actuellement sur Cheval noir comprendre George Harrison lui-même, Joe Strummer et Ravi Shankar.

“Je ne pourrais pas être plus heureux d’accueillir Billy Idole à la Dossiers Dark Horse famille. Gamelle est une légende, et sa musique ne pouvait pas correspondre à la Cheval noir persona mieux. J’ai adoré sa musique toute ma vie, donc pouvoir donner à cette nouvelle musique une maison sur notre label historique est un immense honneur”, déclare Dhani Harrison.

“Le bord de la route” liste des pistes :

01. Rita Hayworth



02. Goût amer



03. Tu n’as pas à m’embrasser comme ça



04. Bébé remets tes vêtements

Crédit photo: Steven Sebring



