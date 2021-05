Billy Joe Saunders a averti qu’il serait “ très difficile ” de faire face à la défaite de Canelo après une blessure à l’œil de l’entraîneur-chef Mark Tibbs

Mark Tibbs admet qu’il sera «très difficile» pour Billy Joe Saunders d’accepter sa défaite face à Saul «Canelo» Alvarez.

Cependant, l’entraîneur-chef de l’Anglais insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret d’avoir retiré l’ancien champion des super-moyens WBO du combat après qu’un uppercut droit écrasant ait démantelé son orbite.

Billy Joe Saunders s’est retrouvé avec de multiples fractures autour de son orbite droite

Avant d’être arrêté à la fin du huitième round, Saunders boxait bien et utilisait sa position de gaucher lisse pour exaspérer et, parfois, dérouter le Mexicain au Texas.

Cependant, un uppercut droit écrasant a fracturé plusieurs os autour de son orbite et l’a obligé à subir une intervention chirurgicale immédiate pour potentiellement sauver sa vue, sans parler de sa carrière.

Pour aggraver les choses, les tableaux de bord officiels au moment de l’arrêt reflètent durement ce qui était une performance courageuse du Britannique sur le sol étranger – il était en baisse de manière convaincante sur les trois cartes du juge.

On dit que Saunders a empoché 8 millions de dollars (5,6 millions de livres sterling) dans le combat lui-même, mais l’argent n’a jamais été important.

Canelo a commencé à faire des démonstrations contre Saunders après avoir livré un uppercut droit qui a brisé l’œil de l’Anglais

Le joueur de 31 ans a osé être excellent contre l’un des meilleurs de sa génération, mais Tibbs admet qu’il ne regrette pas la façon dont il a géré la situation.

«Je vois l’œil noirci tout d’un coup, dans la ronde, c’est arrivé après l’uppercut droit», a-t-il déclaré à Fight Night sur talkSPORT.

«J’ai vu l’œil devenir noir, il n’était pas enflé, il est simplement devenu noir. À la fin du tour, Billy Joe s’est dirigé vers moi et j’étais juste là-dedans.

«J’étais là-dedans juste au moment où Billy Joe revenait, je pense qu’il était à un mètre de moi, et nous avons eu un dialogue.

Saunders a subi de multiples fractures de son os orbitaire

«Il s’est assis, a fait volte-face, et je crois qu’un membre de mon équipe de coin était dans son trou d’oreille et ce n’était pas très sage.

«Mais je savais que j’avais pris ma décision.»

Depuis le combat, plusieurs voix dissidentes ont rappelé à Saunders ses commentaires sur Daniel Dubois après sa défaite face à Joe Joyce.

Le jeune a été critiqué pour avoir pris un genou pendant le combat, bien qu’il soit apparu plus tard qu’il avait subi la même blessure que Saunders.

Tibbs n’avait pas d’autre choix que de retirer Saunders après le huitième tour

En dépit d’être si vocal avant le combat, Saunders est resté pratiquement silencieux depuis, mais Tibbs pense que son protégé a fait preuve de classe après la défaite.

«Je l’ai appelé plusieurs fois», a-t-il ajouté. «J’ai reçu un texto de lui et je l’ai appelé plusieurs fois.

«Mais l’un de ses amis m’a envoyé un texto et m’a expliqué la situation, qu’il voulait être avec ses amis en ce moment et sa famille.

«Il est abattu et après être allé dans le coin là-bas, il était abattu et il était assis là et je m’écarte toujours et laisse le médecin faire son travail.

Canelo reste le roi livre pour livre de la boxe

«Il était assis là avec le médecin et je lui ai dit: ‘En avez-vous fini avec lui?’ C’est là que j’ai parlé à Billy.

«J’ai dit à Billy, ‘Lève-toi et enlève cette serviette de ta tête et va serrer la main de Canelo.’

«Et il a fait ça, juste au moment où je terminais ma réplique, il était parti. Je lui ai dit pendant qu’il était là de serrer la main de son entraîneur et il l’a fait.

«Ce sera une période très, très difficile émotionnellement pour Billy Joe», a conclu Tibbs.

«Il vient de la communauté dont il est originaire et ce sont des gens très fiers et ça va être très difficile.

«Écoutez, comment il doit regarder les choses alors qu’il est allé contre un grand livre pour livre à Canelo Alvarez et il s’est bien battu contre lui.

«Il s’est bien battu jusqu’à ce qu’il ait l’œil endommagé d’un seul coup de poing, ce qui a inversé la tendance. Cela va être difficile pour Billy Joe et il a une bonne famille autour de lui et un bon soutien avec ses amis.

«C’est comme le deuil; c’est quelque chose qu’il doit traverser, il a des enfants autour de lui et cela l’aidera à passer à travers et vous devez faire avancer les choses.