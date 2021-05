Billy Joe Saunders a déclaré à Canelo Alvarez qu’il s’était foutu lui-même lorsqu’il s’est écrasé lors de la conférence de presse de Gennady Golovkin

Billy Joe Saunders a attrapé un micro et a posé quelques questions à Canelo Alvarez et Gennady Golovkin lorsqu’il a écrasé la conférence de presse pour leur premier combat en 2017. Le duo est venu à Londres dans le cadre d’une tournée promotionnelle et BJS en a profité pour faire sa présence se sentait.

. – .

Canelo et Golovkin ont partagé un certain nombre de conférences de presse, pas plus mouvementées que celle-ci. À l’époque, Saunders détenait le titre des poids moyens WBO, Canelo et Golovkin étant prêts à se battre pour les trois autres. GGG possédait les ceintures WBA et IBF, tout en remportant la couronne WBC après que Canelo eut décidé de la quitter en 2016. Billy Joe en fit sa première question, demandant au Mexicain pourquoi il avait décidé de laisser tomber la ceinture plutôt que de la défendre contre Golovkin un an plus tôt. Quand Canelo a répondu en espagnol, Saunders a interrompu le traducteur et a dit: «Je vais traduire ça, ‘je me suis foutu moi-même.’»

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CANELO À 20/1 POUR BATTRE LES SAUNDERS

(Pub) Regardez Canelo v Billy Joe Saunders en direct exclusivement sur DAZN pour 1,99 £

. – .

Saunders était un invité non invité. Le Britannique a alors demandé: «Est-ce que le gagnant me divertira, pour la WBO 160lbs Billy Joe Saunders told Canelo Alvarez he ‘s*** himself’ when he crashed Gennady Golovkin press conference? «Golovkin, j’étais censé me battre contre vous, mais les pourparlers ont échoué entre moi et votre équipe.» GGG a répondu: «Je sais que vous aimez trop parler. Vous êtes un boxeur, vous n’êtes pas un promoteur, s’il vous plaît. «Si tu veux, Tom [Loeffler] est mon promoteur, il vous le dira.

. – .

Le combat a été marqué par un match nul, Canelo remportant le match revanche un an plus tard, Saunders a conclu: «Oui, eh bien, je suis très, très intéressé par ce combat, j’adore le combat. «Mon engagement a été signé pour vous combattre, mais pour une raison quelconque, vous avez perdu votre stylo. «J’espère donc que si Canelo vous combat – et je pense que Canelo vous battra – j’espère vous battre contre vous ou contre Canelo en Amérique. «Mais bonne chance aux deux hommes et bon combat.» Désormais, Saunders affrontera Canelo le 8 mai et tentera d’être le premier homme à le vaincre depuis Floyd Mayweather en 2013.