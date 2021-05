Billy Joe Saunders a qualifié “ d’embarras pour la boxe ” d’avoir “ quitté ” contre Canelo Alvarez par l’ancien champion du monde Fernando Vargas

Billy Joe Saunders a été qualifié de “ gêne pour le sport ” pour avoir “ quitté ” contre Saul “ Canelo ” Alvarez par l’ancien champion des poids moyens Fernando Vargas.

Le joueur de 31 ans a été transporté du stade AT&T au Texas pour une intervention chirurgicale immédiate après avoir subi une fracture complète de son os orbitaire – l’orbite.

.

Mark Tibbs n’avait d’autre choix que de retirer Billy Joe Saunders du combat contre Canelo

Saunders a renoncé à son titre mondial des poids super-moyens WBO lors de la défaite contre Alvarez, qui a cimenté sa réputation de plus grande superstar de la boxe et de roi livre pour livre.

Malgré la gravité de la blessure et la décision courageuse prise par Mark Tibbs de le retirer avant le neuvième tour, le Britannique a fait l’objet d’un examen minutieux de l’ancien champion des super-poids welters Vargas.

Le californien percutant a pris sa retraite avec un record de 22-5 et a détenu les titres IBF et WBA dans sa carrière, mais n’avait aucun remords pour Saunders et sa performance de samedi soir.

“Vous allez vraiment cesser de fumer comme un V, comme un vagin”, a déclaré Vargas sur Instagram, marquant un Saunders blessé dans sa diatribe vidéo.

DAZN

Saunders a subi de multiples fractures de son os orbitaire

«Tu vas vraiment faire ça? «Oh, mon œil. Allez, Vato [Spanish slang for a man], vraiment? Incroyable. Comment osez-vous vous appeler un champion?

«Vous arrêtez comme une chienne. Comment oses-tu faire ça? Vous êtes une honte pour le sport et pour tous les hommes parce que vous n’êtes même pas un homme. Tu devrais être gêné!

Il a poursuivi son évaluation cinglante dans un post Instagram, accompagnant ses mots durs d’une photo de son œil grotesquement gonflé de sa carrière de combattant brutale.

«Les Vatos comme moi sont juste CONSTRUITS DIFFÉRENTS que vous. Des Vatos qui disent que vous allez «MOURIR DANS L’ANNEAU» et finir par arrêter pour une petite égratignure ou une coupure dans l’œil », a ajouté Vargas.

«Que fais-tu Vatos dans ce sport?

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo a commencé à faire des démonstrations contre Saunders après avoir livré un uppercut droit qui a brisé l’œil de l’Anglais

C’était un combat relativement égal avant que Camelo ne fasse exploser un puissant uppercut droit face à un Saunders esquivant et il savait que la fin était proche alors qu’il faisait signe à la foule de 73000 personnes à Arlington.

S’exprimant sur le ring immédiatement après le combat, un Alvarez jubilatoire a déclaré: «J’ai dit que ce serait autour du huitième round.

«Je pense que je me suis cassé la joue et je savais qu’il n’allait pas sortir.

«J’ai dit à mon coin qu’il ne sortait pas parce que je lui ai cassé la joue. Ce n’était pas aussi difficile que je m’y attendais et c’est à cause de ma préparation. J’ai le meilleur entraîneur, je me prépare. Il dit “fais ceci” et je le fais. “