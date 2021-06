Billy Joe Saunders aurait raison de se retirer de la boxe après un malheur de blessure .

Saunders pourrait raccrocher ses gants après la défaite de May (Photo : Michelle Farsi/Matchroom)

Dans sa dernière chronique Fightzone avec Metro.co.uk, la légende de la boxe britannique admet que nous avons peut-être vu le dernier de Saunders sur le ring et annonce une grande soirée pour Tommy Frank vendredi.

Saunders n’a rien à prouver

Billy Joe Saunders est un homme intelligent et un combattant intelligent et lui seul savait à quel point cette blessure était grave contre Canelo. Vous ne pouvez pas le juger. Les gens qui l’ont jugé n’ont pas chaussé une paire de gants de leur vie. Vous ne savez pas ce qu’il a traversé. Et aucun de nous ne sait, sauf Billy, quelles sont les séquelles de cette blessure.

J’ai entendu dire que cela guérirait rapidement – ​​c’est très bien. Mais c’était la même chose pour Kell Brook après avoir combattu Gennady Golovkin. C’est bien de dire ” il reviendra “. Mais avec une blessure comme celle que Billy Joe a subie, chaque fois que vous êtes touché, vous saurez la douleur qui en a découlé la dernière fois. Ce doit être un problème sous-jacent qui ne disparaîtra jamais.

Et je pense que cela pourrait être l’une des principales raisons de sa retraite. Il pourrait penser “Je ne peux plus revivre ça” parce que vous ne pourrez peut-être pas garantir que la blessure ne reviendra pas à tout moment. Et peu importe ce que les médecins vous disent, si cela vous vient à l’esprit, il doit sortir. Donc je pense qu’il ferait la bonne chose.

Saunders n’a pas pu continuer après un huitième tour féroce (Photo: .)

Billy est un champion du monde des poids deux, la seule personne à le battre est le meilleur combattant livre pour livre au monde, un animal qui bat tout le monde. Quand on regarde comment Canelo a détruit certaines personnes, pour que Billy Joe fasse la performance qu’il a faite, avec une blessure qui pourrait par conséquent le faire partir à la retraite, c’est une autre case cochée. Le travail est fait, Billy. Nous sommes fiers de vous.

Il pourrait être un très bon expert ! La seule chose est qu’il ne fait pas les choses par le script. Mais je pense qu’à la télévision, trop de gens se fient au scénario et les invités du studio semblent un peu plastiques, ils mettent le costume et la cravate et c’est comme si on leur avait dit quoi dire.

Donc je pense qu’il y a un marché là-bas pour que Billy Joe entre. Il ne va certainement pas dire ce que le promoteur veut qu’il dise, il va dire tout ce qu’il veut. Tant qu’il pense qu’il est Ps et Qs et qu’il ne dit rien de trop controversé comme il l’a fait dans le passé, je pense qu’il serait très bon pour la boxe et très bon pour la télévision.

Benn une star de classe mondiale de la boxe britannique

Je pense que Conor Benn est la prochaine grande star de Grande-Bretagne. Je pense qu’il est allé un peu OTT dans sa dernière interview après avoir battu Samuel Vargas, il semblait s’attaquer au monde entier ! Mais c’est la passion que Conor apporte, pas seulement dans ses combats mais dans toute son attitude.

Lorsqu’il a commencé sa carrière, il a dû supporter les gens qui lui disaient “il n’est ici qu’à cause de son père”, ou il ne fera jamais ceci ou il ne fera jamais cela. Il était un peu sous-performant, alors les gens se sont mis sur son dos. Mais il y est resté, est resté dévoué dans le gymnase à écouter son équipe et sa dernière performance a été la meilleure de sa carrière.

Benn a détruit Vargas en un tour (Photo: Dave Thompson Matchroom Boxing)

Personne ne me dira que la performance n’était pas de classe mondiale. Il était agressif, il était explosif, mais il avait le contrôle. Il savait où allait chaque coup de poing. C’était une pure classe mondiale. Conor savait ce qu’il avait en lui et tout s’est déroulé en une seule nuit. Je pense que c’est pourquoi il s’est déchaîné un peu après. Quelques personnes m’ont dit : ‘Conor Benn, il a l’air un peu grosse tête’. Mais il est tout le contraire.

Oui, il y avait un peu de frustration à cause du bâton qu’on lui a donné quand il sortait des rangs et maintenant tout le monde veut lui embrasser le cul ! Mais c’était juste de la frustration pour la défense de Conor.

Benn a livré une interview passionnée d’après-combat après la victoire (Mark Robinson Matchroom)

Son dernier adversaire était un adversaire dangereux et il en a choisi un autre ici pour Matchroom Fight Camp à Adrian Granados qui a été avec Robert Easter Jr, Danny Garcia, Shawn Porter et Adrien Broner. Il n’a pas seulement pris en compte les critiques et gardé dans le gymnase pour s’améliorer, il choisit maintenant des adversaires dangereux. J’aime penser que l’époque où les gens étaient sur son dos est bien derrière nous. Tu dois lui taper dans le dos.

Fightzone livre un autre barnstormer

La première chose à propos de Fightzone et de ce qu’ils ont fait était d’avoir des combats réguliers chaque semaine et des opportunités pour ces gars, mais il y a eu des combats de barnstorming en cours de route et Matt Windle et Neil McCubbin la semaine dernière avaient le potentiel pour être un combat de l’année concurrent.

Non seulement Dennis Hobson fait du bon travail et Fightzone fait du bon travail ici, mais les marieurs aussi. Les spectacles ont été fantastiques et tous ceux à qui j’ai parlé et qui y sont allés disent que l’atmosphère s’est effondrée. Tout se met en place.

Rachat pour Tommy Frank ?

Tommy Frank fait la une de cette semaine contre Hugo Guarneros, le champion intercontinental IBF des poids mouches et le seul homme à l’avoir battu. Il voudra encore faire ses preuves contre Tommy. Dennis a de nouveau fait preuve d’atout pour régler le match revanche. Cela a dû être déchirant pour Tommy, avoir l’opportunité de grimper dans le classement lors de leur premier combat en décembre, puis tout d’un coup se blesser à l’épaule.

Une autre grande soirée sur Fightzone vendredi.

C’est donc une bonne opportunité pour lui et honnêtement, je pense que Guaneros aura également voulu la revanche, aucun champion ne veut gagner comme ça. J’ai été un champion et j’ai gagné un combat ici et là à cause de blessures et ce n’est pas la façon dont vous voulez le faire.

Michael Gomez Jr est également sur la carte. Il a l’air d’avoir toujours existé et j’ai envie de lui donner une petite bêtise ! Il a un énorme potentiel, il s’est battu avec mon garçon Campbell à plusieurs reprises et ce qui est frustrant, c’est de voir le potentiel qu’il a et de ne pas le voir pendant un moment.

Il a besoin d’une garantie de combats réguliers, il a fait des progrès fantastiques et a impressionné beaucoup de monde mais semble un peu trop inactif. Le problème n’est pas sa capacité, mais son inactivité et quand c’est le cas, il n’y a pas de meilleur endroit qu’avec Dennis Hobson et Fightzone où il aura des combats réguliers.

