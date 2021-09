Billy Joe Saunders combattrait Chris Eubank Jr « pour le bon argent » – mais envisage de prendre sa retraite après la perte de Canelo Alvarez où il a subi une blessure oculaire brutale

Billy Joe Saunders admet qu’il envisage de se retirer de la boxe et ne combattrait Chris Eubank Jr que si “l’argent était juste”.

L’ancien champion du monde des deux poids a perdu son titre WBO des super-moyens contre Saul ‘Canelo’ Alvarez en mai lorsqu’il a subi une fracture de l’os orbital.

Saunders envisage de prendre sa retraite et devrait être lourdement remboursé pour se battre à nouveau

.

Canelo s’est fracturé l’orbite de Saunders avec un uppercut droit et il n’est pas ressorti au neuvième tour

À l’âge de 32 ans et ayant accompli tout ce qu’il voulait et plus dans le sport, la blessure a permis à Saunders de réfléchir à sa carrière et à tout ce qu’il a accompli.

Bien qu’un combat contre l’ancien pivot des poids moyens Gennady Golovkin ne se soit jamais concrétisé, le Britannique a tout de même amassé un impressionnant record de 30-1 dans deux catégories de poids.

Il n’y a aucune honte à perdre contre la superstar livre pour livre Canelo, avec peu de combats disponibles aussi alléchants ou aussi lucratifs pour Saunders que le Mexicain mercuriel.

Depuis leur première rencontre en 2014, un match revanche avec Eubank Jr a été vanté.

Pourtant, c’est un combat qui pourrait ne jamais se concrétiser alors que Saunders réfléchit à raccrocher ses gants pour une dernière fois après une carrière réussie sous les projecteurs, qui a commencé en 2008 après son passage aux Jeux olympiques de Pékin.

.

Le joueur de 32 ans a remporté une victoire décisive à l’ExCel lorsqu’il a combattu Eubank Jr en 2014

.

L’ancien champion IBO des super-moyens s’est battu pour la dernière fois en mai

Et l’ancien membre de l’équipe GB a admis que le promoteur Eddie Hearn devrait générer un généreux paquet financier pour y arriver.

“De toute évidence, les fans ont été bons avec moi, ils m’ont soutenu tout au long du processus”, a-t-il déclaré à Jim White.

«Je sais que c’est vraiment le combat d’un fan, ce n’est pas vraiment un combat où je regarderais ou devrais prendre.

«Je suis en sécurité financière, j’ai tout fait, j’ai coché toutes les cases de Southern Area à champion du monde des deux poids.

“C’est donc un combat qui m’intéresserait si l’argent était juste et je le ferais plus pour les fans qu’autre chose.

“J’ai des enfants maintenant et j’ai assuré leur avenir, mais mettez-les sur un chemin et donnez-leur un peu de temps plutôt que des gants et une bague.”

Eubank a remporté le championnat IBO des super-moyens à deux reprises entre 2016 et 2019, mais n’a remporté qu’une seule victoire de sa carrière après avoir échoué contre Saunders et George Groves.

Un James DeGale vieillissant a parcouru la distance dans leur match de rancune en 2019, avant que Matt Korobov ne se retire blessé plus tard dans la même année et son désir de combattre Saunders et de se venger n’a jamais diminué.

.

Saunders faisait partie de l’équipe de l’équipe GB qui s’est rendue à Pékin pour les Jeux olympiques de 2008

.

Battre Andy Lee pour le titre des poids moyens en 2015 a été une étape importante

