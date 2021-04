Billy Joe Saunders dit à Chris Eubank Jr de dépenser 10000 £ sur un siège au bord du ring pour son combat avec Saul ‘Canelo’ Alvarez et dit que son rival ne sera JAMAIS un champion du monde

Billy Joe Saunders a hilarant trollé Chris Eubank Jr après son entretien avec talkSPORT, affirmant qu’il parierait 10000 £ sur Saul ‘Canelo’ Alvarez pour l’assommer.

Le champion des poids super-moyens WBO espère ajouter les bracelets WBC et WBA de Canelo à sa collection lorsqu’ils se rencontreront le 8 mai après des années d’échanges verbaux.

Dave Thompson / Salle de match

Saunders a dit à Eubank Jr d’acheter un billet pour le combat Saul ‘Canelo’ Alvarez

Eubank a également une rancune personnelle contre son compatriote Saunders, qui découle de 2014 quand ils ont partagé l’anneau dans un concours de titre des poids moyens britanniques fulgurant.

S’adressant à talkSPORT la semaine dernière, Eubank Jr a admis qu’il parierait gros sur la star mexicaine livre pour livre pour arrêter Saunders, mais le combattant invaincu a riposté de manière typiquement spirituelle.

Il a dit à Behind The Gloves: «À la fin de la journée, ce qu’il aurait dû faire était de mettre les dix mille sur lui-même pour me battre s’il était aussi confiant.

«Il ne l’a pas fait, parce que je l’ai battu. C’est l’un d’entre eux, regardez il est désespéré n’est-ce pas? Il est vraiment hors de propos pour moi.

.

Eubank Jr ne s’est battu qu’une seule fois en deux ans depuis qu’il a battu James DeGale

«Le plus proche qu’il obtiendra dans un combat comme celui-ci est d’aller acheter un billet. Asseyez-vous au bord du ring si vous voulez vraiment.

«Allez dépenser vos dix mille, il va probablement en avoir environ dix mille pour boxer Marcus Morrison, quel que soit son nom.

“Alors, dépensez cet argent sur un billet au bord du ring, mais c’est ce qui se rapproche le plus d’un combat d’Alvarez.”

Eubank Jr a toujours voulu un nom illustre comme Canelo sur son CV, mais revient sur le ring le 1er mai pour affronter Morrison.

Saunders a battu Eubank Jr par une décision partagée lors de leur riposte en 2014

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il avait battu le champion du monde décoré à cinq poids lors de son entretien avec talkSPORT, Saunders a offert une prédiction de carrière bien plus sombre pour le joueur de 31 ans.

Il a ajouté: «Il n’est tout simplement pas assez bon. Il a 31 ans maintenant et il n’est pas champion du monde.

«Je l’ai dit; il ne sera jamais champion du monde, jamais. Il n’a pas le cerveau de la boxe, les conseils en lui-même pour être champion du monde.

“Il est tellement hors de propos que c’est une blague.”