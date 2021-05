Billy Joe Saunders fait le point après que Canelo Alvarez se soit gravement blessé à l’œil Eye .

Billy Joe Saunders menait un combat décent en tant que gros opprimé contre Canelo Alvarez… jusqu’à ce que tout se passe au sud.

Alvarez attrapa Saunders avec un uppercut qui ferma les yeux. Après que le médecin s’est arrêté avec un combat (donnant à Canelo la victoire TKO), il a été révélé que Saunders avait subi une fracture quadripode. Fondamentalement, Canelo a tellement brisé l’os orbitaire de Saunders que sa pommette s’est effondrée. Il a été immédiatement question de savoir si Saunders pourrait un jour se battre à nouveau.

Billy Joe Saunders a subi une fracture de l’os orbitaire lors de la perte de Canelo Alvarezhttps: //t.co/WLKROtqpj3 – SideAction (@SideActionHQ) 9 mai 2021

Tendance de Side Action

Lundi, Billy Joe Saunders s’est rendu sur les réseaux sociaux pour informer les fans de son état. Il a également juré qu’il boxerait à nouveau.

«Merci à tous pour [the messages]», A posté Saunders sur les réseaux sociaux lundi via TMZ…« Une orbite oculaire cassée et une pommette cassée à 3 endroits. »

«Vous en gagnez et en perdez quelques-uns, je n’ai pas ressenti ma ligue, mais vous vous êtes fait prendre avec un bon tir.»

Billy Joe Saunders était invaincu à 30-0 devant le Canelo Alvarez. Bien que certains rapports indiquent qu’un retour de cette blessure particulière pourrait être une bataille difficile, Saunders a déclaré que nous le reverrions sur le ring.

«Je serai de retour», a déclaré Saunders.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur les sports et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube!

Lien source