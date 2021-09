Billy Joe Saunders n’a «aucune crédibilité dans la boxe», déclare Chris Eubank Jr en réponse à des demandes de 5 millions de livres sterling pour une revanche et révèle son espoir de combattre Gennady Golovkin

in

Chris Eubank Jr a accusé Billy Joe Saunders de n’avoir «aucune crédibilité dans la boxe» dans sa réponse aux demandes de 5 millions de livres sterling pour un match revanche.

Saunders a gagné lorsque les deux hommes se sont affrontés pour la dernière fois en novembre 2014 et ils ont continué à se moquer verbalement depuis.

Eubank Jr (à droite) s’est moqué de Saunders (à gauche) pour la manière dont il a été vaincu lors de son dernier combat

Eubank Jr admet que sa rivalité avec BJS avait l’habitude de “brûler à l’intérieur”, mais insiste sur le fait que se venger de son adversaire n’est plus une priorité.

Il a également critiqué Saunders pour la manière dont il a été vaincu lors de son dernier combat contre Canelo Alvarez, qui l’a vu prendre sa retraite avec une blessure à l’œil.

“Je l’ai entendu dire qu’il exigeait 5 millions de livres sterling”, a déclaré Eubank Jr à Fight Night.

“Ce qui est drôle, c’est qu’il n’est pas en mesure d’exiger quoi que ce soit, il n’a pas de ceinture, il n’a aucune crédibilité dans le sport après avoir démissionné contre Saul ‘Canelo’ Alvarez après avoir dit qu’il mourrait avant de s’agenouiller sur le ring.

Saunders s’est retiré du combat après le huitième tour en mai

« Il a fustigé Daniel Dubois après une blessure à l’œil, une vraie blessure à l’œil. Il n’y avait rien de mal avec Saunders, il a eu un œil au beurre noir mais il n’y avait pas d’os orbital brisé, il n’y avait pas d’orbite cassée, il n’y avait aucune preuve de cela – ce n’était qu’une imposture.

«C’est pourquoi il a été MIA ces derniers mois à cause de la honte de ce qu’il a fait.

«Il n’a aucune crédibilité, il n’a aucun pouvoir dans le sport, il ne peut donc pas dire qu’il veut 5 millions de livres sterling, il obtiendra ce qu’il a donné. Je suis le côté A et une fois qu’il comprend que nous pouvons parler.

“Ce [the rivalry] utilisé pour brûler à l’intérieur, maintenant il n’est plus sur mon radar. Il n’a rien – il n’a aucun respect, il n’a pas de ceinture.

Saunders a battu Eubank Jr par décision lors de leur combat en 2014. Un match revanche n’a été exclu par aucun des deux combattants.

«Ce n’est pas quelque chose qui est super important pour moi. Évidemment, il a une victoire sur moi, donc je veux le venger mais je ne vais pas faire tout mon possible, je ne vais pas me casser le dos pour faire ce combat.

« Il a besoin de moi. Je suis sa seule option, il n’a littéralement personne d’autre à combattre. Alors que j’ai une quantité incalculable de noms et de combats qui sont à ma disposition au cours des deux prochaines années. Des combats énormes, énormes.

“Tant que les choses sont à mes conditions, nous pouvons y arriver et je suis sûr que nous le ferons à un moment donné dans le futur.”

Alors, sur qui Eubank Jr vise-t-il? Il veut ensuite le double champion du monde des poids moyens Gennady Golovkin.

“Golovkin n’a plus de gars pour se battre”, a ajouté Eubank Jr. « Il est dans un coin, il doit défendre sa ceinture et contre qui tout le monde veut-il le voir combattre ? Avec qui ou contre qui va-t-il gagner le plus d’argent ? C’est moi.

« Si la situation se présente, nous prendrons la ceinture et l’utiliserons, mais je ne pense pas que cela en arrivera là. C’est un chemin à parcourir, obtenir la ceinture et ensuite combattre GGG après. “

