Billy Joe Saunders quitte la retraite margarita

L’anglais Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO) réfléchit encore à sa retraite ou à son maintien en service, après la défaite qu’il a subie, la seule de sa carrière professionnelle, contre « Canelo » lvarez Le printemps dernier.

Saunders a été gravement endommagé après le combat, des fractures au visage qui ont conduit à son retrait du duel et ont nécessité une intervention chirurgicale. Après plusieurs mois, les blessures guérissent lentement, mais l’ancien champion du monde ne sait pas s’il reviendra à la pratique active du sport : « Je me fiche de savoir si je vais revenir sur le ring ou non, et cela ne me dérangerait pas de prendre ma retraite. Je suis bien entouré et j’ai bien investi l’argent que j’ai gagné, donc ce n’est pas quelque chose qui m’obsède ».

Concernant l’os orbitaire de l’œil, le plus complexe de ses séquelles de la rencontre avec Canelo, Saunders aura un bilan médical dans les prochaines semaines qui indiquera si la récupération est satisfaisante. Alors je ne dépendrais que d’un boxeur qui, à 32 ans, aurait besoin d’un grand combat sportif et financier pour remettre les gants.