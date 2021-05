Billy Joe Saunders révèle l’étendue de la blessure à l’œil horrible subie contre Canelo Alvarez et jure de revenir sur le ring dans la première déclaration depuis sa défaite brutale

Billy Joe Saunders a confirmé qu’il avait subi une fracture de l’orbite et de la pommette à trois endroits alors qu’il faisait sa première déclaration depuis sa défaite dévastatrice aux mains de Canelo Alvarez.

Saunders a abandonné son titre WBO des super-moyens à Dallas après une série d’upercuts brutaux qui l’ont laissé incapable de voir de son œil droit – ce qui a conduit son coin à jeter l’éponge à la fin du huitième tour.

Ed Mulholland / Salle de match

Saunders était bien dans le combat jusqu’à ce huitième round fatidique

Dans une déclaration sur Facebook, l’ancien champion du monde en deux divisions a écrit: «Merci à tous pour les messages.

«Oculaire cassé et os de la joue cassé à trois endroits. L’opération d’hier s’est bien déroulée.

“Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Je ne me sentais pas hors de ma ligue, mais je me suis fait prendre avec un bon tir et je ne pouvais pas voir.

«Ben [Davison] obtenu le coin pour le tirer. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je serai de retour, que Dieu vous bénisse tous.

Expliquant la décision d’arrêter le combat, l’entraîneur Mark Tibbs a déclaré à Behind the Gloves: «Son orbite était effondrée et il ne pouvait pas voir.

«Je n’ai pas eu de réponse de sa part, vous savez. C’est vraiment frustrant parce que j’ai senti qu’il y grandissait. Mais je devais le retirer.

«Il n’a jamais dit:« Non, c’est ça », il m’a laissé ça», a ajouté l’entraîneur expérimenté. «Il l’a bien pris, mais il souffrait. L’orbite de l’œil était partie et il souffrait.

Le promoteur de Saunders, Eddie Hearn, avait précédemment révélé que le joueur de 31 ans faisait face à une longue période et avait déclaré qu’il ne se battrait plus jamais.

“Il sera absent pendant très, très longtemps”, a déclaré Hearn.

«Il peut décider de prendre sa retraite, affirmant qu’il a remporté ses deux titres mondiaux alors qu’il a fait tout ce qu’il voulait en boxe.