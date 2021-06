Billy Joe Saunders révèle qu’il envisage de prendre sa retraite alors qu’il brise le silence pour la première interview depuis la défaite de Canelo Alvarez et insiste sur le fait qu’il n’a pas démissionné dans le coin

Billy Joe Saunders a déclaré à talkSPORT qu’il envisageait de se retirer de la boxe après sa défaite contre Canelo Alvarez le mois dernier.

Le Britannique a subi sa première défaite alors que son corner mettait fin au combat en raison d’une fracture de l’orbite subie au huitième tour.

Saunders a riposté aux suggestions qu’il avait « démissionnées » en les encourageant à le faire.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a battu Saunders pour unifier les titres WBA, WBC et WBO des super-moyens le 8 mai

Dans la foulée, Billy Joe a publié une brève déclaration sur les réseaux sociaux, mais a maintenant accordé sa première interview complète à White et Jordan sur talkSPORT.

Expliquant ce qu’il a fait depuis la perte, Saunders a commencé: «Je reviens juste de tout cela, j’ai une bonne et longue réflexion et j’apprécie vraiment le temps des enfants.

«Je suis allé en chirurgie, j’avais une orbite cassée, elle était cassée à trois endroits.

“J’ai des assiettes, je suis comme Terminator maintenant, ils m’ont plein de métal…

«Dès que je suis rentré à la maison, j’ai pris du temps pour la famille et j’ai apprécié le temps libre sans boxer. Ça a été sympa.

.

Canelo s’est fracturé l’orbite de Saunders avec un uppercut droit et il n’est pas ressorti au neuvième tour

Réfléchissant sur le combat lui-même, il a poursuivi: “J’ai eu beaucoup de gens qui ont dit:” Vous vous débrouilliez bien, nous vous en avions un, nous vous avions un niveau, nous vous en avions un ou autre.

«Mais c’est un combattant de classe mondiale et il m’a attrapé avec un tir de classe mondiale, vous devez donc donner à l’homme ce crédit et ce respect.

«J’ai été dans ces situations et je l’ai déjà fait à des adversaires et j’en ai pris beaucoup de mérite, alors vous devez le lui rendre pour cela.

«C’est un très, très bon combattant. C’est un très bon combattant, très rusé.

« Quand je suis monté sur le ring avec lui, j’ai pensé : « Est-ce que c’est ça ? » Je m’attendais à plus, mais je suppose que tout le monde va être comme ça dans ce genre de combat.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

La blessure de Saunders était visible dans la seconde moitié du huitième tour

À mi-chemin du huitième tour, le concours a changé en un instant.

Saunders s’est penché bas, mais Canelo a anticipé son mouvement et a contré avec un uppercut droit parfait.

Le joueur de 31 ans se souvient : « Quand j’ai été touché, j’ai été touché par le tir et je m’en souviens très, très clairement.

“Je me suis dit : ‘Ooh, c’est un bon coup, c’est un bon coup.’ Et j’ai commencé à rebondir, mais mon œil était tombé.

«Je pouvais voir comme deux ou trois tout le temps et j’ai réalisé après 30 secondes que ce n’était pas mes jambes, c’était mon œil.

“C’est une mauvaise blessure, une blessure que je pensais ne jamais avoir, mais on ne sait jamais ce qui va se passer en boxe.”

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a célébré alors que l’équipe de BJS a annulé le combat

Lorsque la fin est arrivée après le huitième tour, les caméras de télévision ont montré Saunders secouant la tête dans son coin et parlant à l’assistant Ben Davison avant que l’entraîneur Mark Tibbs ne quitte le concours.

Cela a conduit de nombreuses personnes à suggérer qu’il démissionne – une affirmation qu’il insiste n’est pas exacte.

Saunders a répondu : « En tant que combattant, je voulais continuer. Je me suis assis et j’ai pu entendre Ben [Davison] me disant dans un coin que c’était fini avant même que je me sois assis.

« Je secouais la tête pour dire : ‘Pas question.’

. – .

Saunders est catégorique, il n’a pas démissionné

«C’était le bon arrêt, je ne peux pas discuter, je sais que mes meilleurs intérêts étaient à portée de main.

«Évidemment, c’est déchirant et personne ne veut perdre, c’est déchirant, mais c’est du sport et c’est de la boxe.

“On ne peut que dire que le meilleur a gagné ce soir-là. C’est ça.

« J’aurais adoré voir comment se dérouleraient les quatre ou cinq prochains tours parce que j’y ai mis beaucoup de cœur et d’efforts.

“C’est du sport.”

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Saunders n’a pas pu sortir victorieux de la plus grande scène de toutes

En réponse à ceux qui le critiquaient à propos de la conclusion du combat, il a ajouté: «Vous aurez toujours vos gens qui viendront et auront leur valeur de deux pence.

«Mais mon équipe qui est dans ce coin connaît la conversation. Je sortais pour le neuvième tour orthodoxe et quand les gens disent : “Il a arrêté”, vous devez regarder la situation.

« Mon équipe est là pour faire un travail, elle est là pour veiller à mes meilleurs intérêts.

« Je suis là pour continuer toute la nuit. Quand nous entrons dans ce ring, c’est notre vie et je suis prêt à mettre la vie de côté.

“Mais jamais de ma vie je n’aurais jamais dit : ‘Non, j’ai fini, j’ai fini.’

« J’ai boxé une minute et 20 secondes avec une orbite cassée, une pommette cassée à trois endroits.

« Une minute et 20 secondes, c’est bien pour combattre l’homme moyen, mais quand vous combattez le meilleur homme de la planète, j’aurais facilement pu me retirer, mais je ne l’ai jamais fait.

« C’était la décision du cornerman. C’est ce que c’est, je ne peux pas discuter avec ça.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo a remporté les ceintures, tandis que Billy Joe est reparti les mains vides

Quant à savoir s’il pourrait maintenant prendre sa retraite, Saunders a conclu: “En fin de compte, j’ai 31 ans, si je ne veux plus jamais travailler, si je veux m’asseoir, si je veux me détendre, je peux le faire.

«Et il devrait en être ainsi, j’ai consacré beaucoup de temps à la boxe et j’ai payé ma cotisation. Le sport a été très, très bon pour moi…

«J’ai 31 ans, je n’ai subi aucune punition, je n’ai pas été battu d’un pilier à l’autre, en état de mort cérébrale et je ne peux pas composer une peine, alors je dois m’asseoir et examiner mes options.

« Parce que les options doivent peser – l’idée que je viens de me battre pour une cote mondiale ou quelque chose du genre, les ceintures ne nourrissent pas les enfants.

« Tout devrait s’empiler et [be] le bon combat.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Saunders a eu une carrière impressionnante en tant que champion du monde des deux poids

« Parce que redescendre de combats comme ça, c’est très dur, où vas-tu à partir de là ?

« Je vais discuter avec mon père parce qu’il aura son mot à dire.

«Pour être juste, ce sera plus ou moins mon père dans la conversation plus que moi si je suis honnête.

« C’est l’un d’entre eux où c’est 50/50. Que je pense, j’en aurai un de plus ou quelques autres, mais ils doivent être le bon type de combats.

« S’il dit : « Laissez-le fils, ne revenez pas pour plus », alors c’est probablement ce que je ferai. »