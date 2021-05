Billy Joe Saunders sera absent pendant “ très, très longtemps ” après la défaite de Canelo elo .

Saunders devrait subir une intervention chirurgicale (Photo: Ed Mulholland / Matchroom)

Billy Joe Saunders pourrait être absent pendant “ très, très longtemps ” après sa défaite face à Saul “ Canelo ” Alvarez, selon le promoteur Eddie Hearn.

Saunders a menacé de renverser la vapeur au milieu du match de samedi avant que Canelo ne décroche un uppercut droit dévastateur au milieu de la huitième.

Avec son œil droit gravement enflé à la suite du tir, le Britannique n’a pas pu se lever de son tabouret pour le début du neuvième tour avec l’entraîneur Mark Tibbs tirant son homme.

Des images après le combat ont montré que Saunders grimpait dans une ambulance pour être emmené dans un hôpital local du Texas après avoir subi une fracture de l’os orbitaire.

S’adressant à IFL TV, Hearn a confirmé que Saunders allait probablement subir une intervention chirurgicale tout de suite et a suggéré que le joueur de 31 ans pourrait maintenant faire face à de grandes décisions concernant son avenir.

Canelo a signalé à la foule que Saunders a été battu (Photo: Michelle Farsi / Matchroom)

“ La première chose est qu’il est allé directement à l’hôpital et je pense qu’il le fera opérer immédiatement, probablement ”, a déclaré Hearn.

«Il va donc être absent pendant très, très longtemps. Mais nous savons que Billy Joe Saunders est un combattant de classe mondiale. Il a perdu contre le n ° 1 livre pour livre et il a bien boxé.

«Donc pour moi, tout dépend de ce qu’il veut faire. Il a fait beaucoup d’argent ce soir, il a boxé sur la plus grande scène sur laquelle vous pourriez boxer, il est un champion du monde à deux poids et il vient de perdre le combat d’unification contre le livre pour livre n ° 1.

Plus: Boxe



“ S’il veut continuer, il y a de gros combats pour lui, mais il peut sentir qu’il est arrivé à un stade où il a été là, il l’a fait, il a tout vu.

“ Tout est question de faim maintenant, s’il veut revenir et s’améliorer et démarrer. Et le soutiendra à 100%.



