Billy Joe Saunders vs Saul “ Canelo ” Alvarez sera la plus grande foule de tous les événements sportifs aux États-Unis après la pandémie et le stade AT&T de 1,3 milliard de dollars accueillera son plus grand match de boxe assisté

Saul ‘Canelo’ Alvarez et Billy Joe Saunders se retrouveront enfin ce samedi pour la majorité des feuillus chez les super-moyens.

Saunders a longtemps fait campagne pour sa chance au meilleur du monde et il participe à ce concours en tant que champion du monde à deux poids avec une fiche vierge de 30-0.

Ed Mulholland / Salle de match

Billy Joe Saunders a enfin sa chance à Saul ‘Canelo’ Alvarez

Les experts en boxe ont suggéré depuis longtemps que Saunders pourrait être le match le plus problématique pour l’impérieux Alvarez.

Canelo a lutté contre les gauchers dans le passé et étant donné à quel point Saunders est lisse et tranchant, le jeu de jambes est une nuit difficile pour quiconque.

Mais il est le roi livre pour livre en ce moment avec une fiche de 55-2-1 – avec sa seule défaite contre Floyd Mayweather. Canelo est un héros pour le peuple mexicain et ses combats en mai autour du cinco de mayo sont toujours une grosse affaire.

Au stade AT&T ce week-end, le propriétaire Jerry Jones a estimé qu’au moins 65 000 personnes seront présentes, ce qui est significatif à la sortie d’une pandémie mondiale.

Salle de match

L’impressionnant stade de 1,3 milliard de dollars abritera l’énorme ceinture d’unification

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo vs Saunders serait le plus grand rassemblement de tout type pour un événement aux États-Unis depuis que la pandémie de coronavirus a contraint le pays à son premier verrouillage

«Il est très populaire», a déclaré Jones au Dallas Morning News, faisant référence à Alvarez. «Nous en aurons plus de 65 000 pour le combat. Nous avons déjà vendu 60 000 billets. Ils avancent à un rythme fébrile.

«Ce sera le plus grand combat que nous ayons jamais eu.»

Cela fera déjà exploser le record actuel d’un spectacle de boxe au Texas lorsque 59 995 ont regardé une autre idole mexicaine, Julio Cesar Chavez, combattre Pernell Whitaker à un match nul en 1993 à l’Alamodome de San Antonio.

La plus grande foule pour une carte à AT&T était de 51240 pour le KO au neuvième tour de Canelo contre Liam Smith en 2016, l’un des six Britanniques à tenter leur chance contre le Mexicain.

Les plus grands combats de boxe chez AT&T

La boxe est une grosse affaire au Stadium, également connu sous le nom de “ Jerry’s World ” …

Manny Pacquiao contre Josua Clottey – 50 994

Manny Pacquiao contre Anthony Margarito – 41 734

Saul ‘Canelo’ Alvarez contre Liam Smith – 51420

Errol Spence Jr contre Mikey Garcia – 47 525

Errol Spence Jr contre Danny Garcia – 16 102

L’AT & T abritait également 101763 fans pour WrestleMania 32 et la WWE reviendra au stade pour son plus grand spectacle en 2022.

La maison de 1,3 milliard de dollars des Cowboys de Dallas a un toit rétractable, de sorte que l’événement ne sera pas à la merci de la météo comme la nuit où WrestleMania 37 était plus tôt cette année à Tampa, en Floride.

Le stade a été construit en 2009 et est le quatrième plus grand stade assis de la NFL. Il possède le 31e plus grand écran vidéo haute définition au monde pour ceux qui saignent de nez et possède une surface en gazon artificiel.

Salle de match

Hearn, au centre, est à juste titre fier que plus de 60000 fans seront à l’intérieur du stade pour voir le combat

Salle de match

Le stade AT&T accueille Canelo vs Saunders ce week-end, avec 70000 fans attendus

Ce sera la sixième carte de combat au stade de Dallas. Auparavant, il a accueilli deux combats Manny Pacquiao, deux combats Errol Spence Jr. et Smith vs Canelo.

C’est ce dernier qui attire le plus de monde à ce jour et Canelo est très enthousiasmé par ce fait.

Michelle Farsi / salle de match

Canelo a déclaré qu’il était impatient d’entendre les fans crier son nom samedi

«Je suis vraiment heureux de tout ramener, surtout en boxe», a-t-il déclaré à propos du fait d’avoir une si grande foule sous la main alors que la pandémie s’atténue.

«Je suis vraiment heureux et j’attends avec impatience le soutien des supporters du stade qui crient« Canelo! ». Je pense que ce sera incroyable.

Le propriétaire du stade, Jones, est également ravi: “Les Cowboys de Dallas ont une si grande base de fans qui adorent la boxe et donc avoir un combat de cette stature devant une foule record est presque plus que je ne peux supporter”, Jones mentionné. «J’ai du mal à dormir la nuit.»

Eddie Hearn, le promoteur de Saunders, dit que ce sera l’un des plus grands événements de boxe en direct de tous les temps.

En fait, puisque les limites de capacité ont été supprimées dans certaines régions des États-Unis, ce sera le plus fréquenté à ce jour.

Michelle Farsi / Salle de match

Le grand Saul ‘Canelo’ Alvarez est actuellement l’un des plus grands noms du sport

.

Le record de fréquentation du stade pour la boxe est de 51240 lorsque Canelo a battu le Britannique Liam Smith

«J’ai appris hier que ce serait l’une des plus grandes foules après la pandémie de tous les sports aux États-Unis et avec près de 70 000 participants, c’est l’une des plus grandes audiences de boxe en direct de tous les temps.»

Il ne fait aucun doute que c’est un grand combat à la fois en termes de sensations et probablement en termes d’achats, mais Saunders peut-il relever le défi qui en a effondré tant?