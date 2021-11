Billy Joel montre une perte de poids de 50 livres lors du premier concert à New York depuis la pandémie

Billy Joel a marqué son retour au Madison Square Garden en montrant son impressionnante perte de poids de 50 livres. Le chanteur de « Uptown Girl », 72 ans, est revenu dans l’arène où il a eu une résidence de concert depuis 2014, le vendredi 5 novembre pour la première fois depuis le début de la pandémie, bien qu’il ait semblé beaucoup plus mince que sa dernière apparition au MSQ en février de l’année dernière.

Montant sur scène pour la première fois depuis que ses spectacles ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le « Piano Man » a enfilé un costume noir et une cravate qui mettait en valeur sa silhouette plus mince. Joel a récemment perdu 50 livres, selon le Daily Mail, et lors de son apparition, le célèbre musicien « a fait preuve de plus d’énergie et d’endurance, rebondissant sur la scène pour ‘We Didn’t Start the Fire’, ‘Uptown Girl’ et ‘It’s Still Rock and Roll to Me’ dans le rappel », a écrit le critique musical du New York Post, Chuck Arnold, à propos de l’émission du vendredi. Lors d’une apparition au Howard Stern Show il y a deux semaines, Joel a révélé que sa perte de poids était en partie due à sa douloureuse récupération après une opération au dos.

Billy Joel montre sa perte de poids spectaculaire de 50 livres à son retour au Madison Square Garden https://t.co/AUouPoxety – Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 9 novembre 2021

« J’ai été opéré du dos au début de l’année et la douleur par la suite était si forte que j’ai perdu l’appétit. J’ai accepté cela. J’ai dit: » OK, je ne mangerai pas autant. Et je mangeais de moins en moins et de moins en moins et puis il y avait juste une aggravation de la vie et cela a tendance, vous savez, à avoir un impact sur votre appétit aussi », a-t-il expliqué, ajoutant que même si la perte de poids n’était pas intentionnelle, il en était reconnaissant. . « J’étais devenu un peu gros. J’étais heureux de perdre du poids. »

La perte de poids de Joel survient après qu’il a parlé de vieillir lorsqu’il a parlé à Rolling Stone en 2019 avant son 70e anniversaire. Le musicien a déclaré au point de vente: « C’est un peu un travail de Peter Pan. Vous commencez, et vous êtes jeune, et vous êtes rock et roll, et c’est ce que vous faites toute votre vie. Vous devenez un peu myope à propos de quel âge vous avez réellement. » Il a ajouté que lorsqu’il voit des photos de lui au MSG, il dit : » Ça n’a pas l’air bien. » J’ai vieilli, j’ai perdu mes cheveux. Je n’ai jamais été une idole en matinée, et là je suis sur scène toujours en train de faire le même travail que quand j’avais 16 ans. »

Joel peut aussi avoir ses enfants à créditer pour le garder en forme. Joel est le fier papa de Della Rose, 6 ans, et de Remy Anne, 4 ans, qu’il partage avec sa femme Alexis Roderick. Il a dit à Rolling Stone que les jeunes « vous gardent jeune ».