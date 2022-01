Billy Joel reporte le spectacle de l’arène en raison de « circonstances liées au COVID »

Billy Joel reporte pour la deuxième fois son émission du 14 janvier au Madison Square Garden en raison du pic de la variante Omicron COVID. Le chanteur de « Piano Man » a annoncé mercredi que son prochain spectacle au Garden avait été reporté au 24 août en raison de problèmes de sécurité pour son groupe, son équipe et ses fans.

« Rien n’est plus important pour moi que la sécurité et le bien-être de mon groupe, de mon équipe et des fans; donc en raison de circonstances malheureuses liées au COVID, nous avons pris la décision de reprogrammer le concert du 14 janvier au MSG », a écrit Joel dans une déclaration sur son site Web et sur les réseaux sociaux à côté de l’annonce officielle.

« Veuillez noter que le prochain concert de Billy Joel qui devait initialement avoir lieu au Madison Square Garden le samedi 2 mai 2020 qui a été reporté au vendredi 14 janvier 2022 a maintenant été reprogrammé au mercredi 24 août 2022 », le l’annonce s’est poursuivie. « Vos billets seront valables pour la nouvelle date de spectacle reportée au mercredi 24 août 2022 et n’auront pas besoin d’être échangés. »

Joel a eu un certain nombre de problèmes de santé au cours des dernières années, disant à Howard Stern en octobre qu’il avait perdu 50 livres et subi une opération au dos plus tôt dans l’année. « J’ai été opéré du dos au début de l’année et la douleur par la suite était si forte que j’ai perdu l’appétit », a déclaré le chanteur à Stern. Joel n’a pas détaillé le type d’opération qu’il avait subi, mais a fait allusion à d’autres « aggravations » qui ont également eu un impact sur son appétit.

La perte de poids n’était pas intentionnelle, a précisé Joel, mais il se sent à l’aise et en bonne santé à son poids actuel. Auparavant, en 2010, Joel avait subi une arthroplastie de la hanche, racontant au New York Times que ses douleurs articulaires et ses dommages étaient dus à ses performances folles au début de sa carrière, combinées à une dysplasie congénitale de la hanche. « Au fil des ans, sauter du piano, atterrir sur une scène dure n’a certainement pas aidé », a-t-il expliqué dans l’interview. « Au début des années 70, j’avais l’habitude de faire des sauts périlleux, de retourner le piano. Je grimpais sur des câbles et me suspendais la tête en bas, n’importe quoi pour attirer l’attention. » À un moment donné, Joel a déclaré qu’il était devenu incapable de marcher, utilisant une chaise de scooter pour l’aider à se déplacer en raison de la douleur dans laquelle il se trouvait. Heureusement, ses interventions chirurgicales lui ont permis de recommencer.