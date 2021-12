Billy Markus de Dogecoin révèle ses avoirs DOGE

Billy Markus, le co-créateur de Dogecoin, qui s’appelle Shibetoshi Nakamoto sur Twitter, a révélé qu’il possédait 220 000 DOGE.

Pour rappel, la naissance de Dogecoin remonte à 2013, lorsque ses deux créateurs, Billy Markus et Jackson Palmer, ont voulu introduire une blague crypto-monnaie pour expérimenter la technologie Blockchain.

Soit dit en passant, Dogecoin est devenu une ressource numérique très populaire. Merci à une communauté florissante qui comprend Elon Musk comme principal soutien. Plus précisément, la semaine dernière, il a tweeté à Markus qu’il était « pro DOGE ».

Fait amusant, Billy Markus veut que les gens cessent de le considérer comme un leader ou un représentant de Dogecoin.

À quel moment Billy Markus a-t-il vendu ses crypto-monnaies ?

En fait, Billy Markus a déclaré cette année qu’il avait vendu tous ses avoirs en crypto-monnaie en 2015. Pour un montant égal à ce que coûterait une Honda Civic d’occasion. À l’époque, il avait liquidé ses crypto-monnaies pour près de 10 000 $.

Bien que Markus ne travaille plus sur Dogecoin, il a commencé cette année une incursion dans les jetons non fongibles (NFT). De même, il a sorti son « Crappy Doodle NFT ». Il a également vendu quelques autres pièces comme le « Capped Doge » qui s’est vendu 70 000 $.

De plus, en août, Billy Markus a été nommé conseiller de la Dogecoin Foundation. Avec Vitalik Buterin.

« Pour moi, j’ai plus ou moins pris le pouls de la communauté Dogecoin en général et j’ai eu de nombreuses conversations avec les membres de la communauté, donc je peux apporter ces connaissances à la Fondation. »

Maintenant, il révèle qu’il a 220 000 DOGE

En particulier, dans un récent tweet, Billy Markus a rappelé aux fans de Dogecoin qu’il est un membre régulier de la communauté DOGE. Mais, ce n’est plus dans le projet.

Cependant, il a encore 220 000 DOGE, soit environ 40 000 $.

Encore un rappel : Je ne parle pas pour le dogecoin. Je ne suis pas sur le projet. Je suis membre de la communauté. Je détiens environ 220k doge. Je défendrai ceux qui, selon moi, améliorent activement l’espace. Je découragerai ceux qui, selon moi, ne le sont pas. Je parlerai de tout ce que je veux. – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 27 décembre 2021

Un autre rappel : je ne parle pas pour Dogecoin. Je ne suis pas dans le projet. Je suis membre de la communauté. J’ai 220k DOGE ».

De même, Billy Markus a ajouté qu’il ne chiffrerait plus jamais sa création : « Travailler sur un projet de cryptographie est terrible. Depuis que j’ai découvert que plus vous faites pour les gens, plus ils ont de droits et pire ils vous traitent.

Quoi qu’il en soit, Billy Markus dit qu’il respecte les développeurs qui se sont portés volontaires pour poursuivre le projet Dogecoin.

«Je défendrai ceux qui, selon moi, améliorent activement l’espace. Je découragerai ceux qui sentent qu’ils ne le sont pas, je parlerai de ce que je veux ».

En guise de clôture, cette année, Dogecoin a eu 8 ans. À l’heure actuelle, il est en baisse de 75,5% par rapport à son sommet historique de 0,7376 $ atteint le 8 mai. Et, selon CoinMarketCap, il s’agit de la 12e crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière actuelle de 24 milliards de dollars.

Je dis au revoir avec cette phrase de Changpeng Zhao : « Si vous voulez perdre du temps, utilisez Internet. Si vous souhaitez améliorer vos finances, utilisez la crypto.

