Billy Porter claque Vogue sur la couverture de Harry Styles: « C’est de la politique pour moi »

Billy Porter ne fait pas partie des fans de la couverture Vogue de Harry Styles.

En décembre 2020, Styles est devenu le premier mannequin masculin de la publication de mode et a fait des vagues pour avoir porté une robe lors de son shooting.

La couverture a suscité à la fois des éloges et des critiques, et maintenant, Porter a rejoint ceux qui expriment leur irritation face à la propagation.

« J’ai changé tout le jeu », a déclaré récemment au Sunday Times Porter, 52 ans, qui est connu pour porter des robes sur le tapis rouge et même dans les films. « Et ce n’est pas de l’ego, c’est juste un fait. J’étais le premier à le faire et maintenant tout le monde le fait. »

Billy Porter, qui est connu pour porter des robes lors d’événements publics tels que les Oscars 2019, a critiqué le magazine Vogue pour avoir choisi de mettre Harry Styles dans une robe pour sa séance photo de couverture l’année dernière. (Photo de Frazer Harrison/.)

L’acteur lui-même a fait la une des journaux pour avoir enfilé des robes en assistant aux Oscars, au Met Gala et dans « Cendrillon » d’Amazon Prime.

Porter a déclaré qu’il pensait que l’industrie de la mode l’avait accepté « parce qu’il le fallait ».

« Je ne suis pas forcément convaincu, et voici pourquoi : j’ai créé la conversation, et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, en robe sur leur couverture pour la première fois. »

Le gagnant des Emmy a insisté sur le fait qu’il ne « traînait pas » Styles, mais était plutôt en colère contre Vogue, se demandant si le chanteur de 27 ans « est celui que vous allez essayer d’utiliser pour représenter cette nouvelle conversation ».

« Il s’en fiche, il le fait juste parce que c’est la chose à faire. C’est de la politique pour moi. C’est ma vie », a insisté Porter. « J’ai dû me battre toute ma vie pour arriver à l’endroit où je pourrais porter une robe aux Oscars et ne pas être abattu. Tout ce qu’il a à faire est d’être blanc et hétéro. »

Les représentants de Vogue et Styles n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Plus tôt cette année, Porter a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de VIH en 2007.

Billy Porter portait une robe pour son rôle dans « Cendrillon ». (Kerry Brown / 2021 Amazon Content Services LLC)

Il a déclaré au Hollywood Reporter en mai 2021 qu’il avait utilisé son personnage de « Pose », Pray Tell, qui est également séropositif, pour s’exprimer.

« J’ai pu dire tout ce que je voulais dire par le biais d’une mère porteuse », a-t-il déclaré, ajoutant que les acteurs et l’équipe de la série ignoraient qu’il puisait dans sa propre vie.

Porter remportera un Emmy pour son travail sur « Pose » et a été nominé pour deux autres.