Billy Porter dit que Virgil Abloh a fait beaucoup pour la diversité dans la mode

Virgile Abloh a changé la donne dans le monde de la mode, mais pas seulement pour ses créations – il s’est également engagé à apporter de la diversité à l’industrie … selon Billy Porter.

BP était à l’aéroport international de Dulles mardi lorsque nous avons eu son avis sur Le décès de Virgile … qui a secoué le monde de la mode et au-delà. Comme presque tous ceux qui ont appris la triste et soudaine nouvelle, Billy était tout aussi choqué.

Nous avons demandé à Billy ce que Virgil signifiait pour la culture, et il nous a dit qu’il y avait actuellement un grand changement dans l’industrie de la mode vers plus de diversité et d’inclusion – et il donne à Virgil de grands accessoires pour le déclencher.

En voyant comment Virgil a été le premier homme noir de l’histoire à être nommé à la tête de la ligne de vêtements pour hommes de Louis Vuitton, il va sans dire qu’il a tant fait à cet égard … et Billy le souligne ici.

BTW, Billy venait d’atterrir de l’étranger, où il semble qu’il ait assisté à un défilé de mode – et il semble que les gens là-bas étaient tout aussi sombres à propos du décès de Virgil qu’ici aux États-Unis.

LV a rendu hommage à Virgile Mardi en trottant sa nouvelle ligne lors d’un show à Miami… en présence de Kanye, Kim et plusieurs autres stars.