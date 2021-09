Billy Porter est prêt à prendre son envol avec des ailes dans un look incontournable des Emmys

Tu ferais mieux de poser !

Billy Porter, alias le roi de tous les tapis rouges sur lesquels il marche, s’est vraiment surpassé pour les Emmy Awards 2021 de ce soir, le dimanche 7 septembre. 19.

La star de Pose, lauréate d’un Emmy, semblait prête à prendre son envol dans une tenue sensationnelle tout en noir comprenant des manches longues, des gants, un pantalon surdimensionné et des ailes à volants spectaculaires sur chacun de ses bras. Porter possédait le tapis tout en posant avec les accents ailés architecturaux dans les airs au-dessus de sa tête et derrière son dos comme un oiseau de la nature haute couture.

Porter dégoulinait également de bijoux alors qu’il complétait son look avec un collier géant et époustouflant de diamants et d’émeraudes, des bracelets et bagues en diamants et des boucles d’oreilles manchette.

Porter révélé à E! News sur le tapis rouge que son ensemble des Emmys 2021 était en fait censé être assez différent.

“Assez intéressant, c’était censé aller jusqu’au sol, ce petit morceau, et ce n’est pas le cas”, a déclaré Porter. Karamo sur Live From E !. “J’ai commencé à jouer avec des formes et des trucs dans le miroir et c’était comme, ‘Eh bien, ils ont l’impression d’être des ailes.'”

Il a ajouté en faisant référence à son nouveau film Cendrillon : “Tu sais que je suis la fée marraine !”