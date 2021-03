Billy Porter et Vanessa Williams se réunissent pour «  défendre le changement  »

La Coalition Black Theatre United a publié la chanson anthémique stimulante «Stand For Change» en partenariat avec le Republic Records Action Committee. Le morceau comprend plus d’une douzaine de musiciens et de stars de Broadway, dont les membres fondateurs de Black Theatre United, Vanessa Williams, Billy Porter, Audra McDonald, Darius de Haas, Norm Lewis, Brian Stokes Mitchell, Lillias White, Allyson Tucker, Michael McElroy, NaTasha Yvette Williams, LaChanze, Wendell Pierce et Capathia Jenkins.

«Stand For Change» serait une chanson thème pour la coalition, qui a été formée en 2020 dans le but de fournir un soutien et une protection aux talents noirs et vivant dans et hors de la communauté théâtrale en combattant le racisme systémique à travers les États-Unis.

«Au cours de l’année écoulée, la pandémie a eu un impact dévastateur sur de nombreuses industries, et l’industrie du divertissement et la fermeture de Broadway ont été considérablement touchées», a déclaré Vanessa Williams. «Nous espérons que« Stand for Change »attirera plus d’attention sur le sort des artistes de théâtre noirs et inspirera et incitera les gens à croire que nous pouvons apporter des changements significatifs pour créer une société plus équitable. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Republic Records d’avoir adopté et soutenu nos efforts. »

Le produit de «Stand For Change» soutiendra les efforts continus de Black Theatre United pour assurer la justice sociale. Parlant de cette collaboration, le co-fondateur et président de Republic Records, Avery Lipman, a déclaré: «Nous sommes honorés de travailler avec Black Theatre United sur une mission aussi importante pour aider à faire la lumière sur les disparités raciales dans la communauté théâtrale noire avec ‘Stand for Change. « »

«La chanson transmet un message vital qui inspirera le changement non seulement dans le monde du théâtre, mais partout dans le monde», a-t-il ajouté. «Stand For Change» a été écrit par Dave Schroeder et Phil Galdston, qui ont produit le morceau aux côtés de Swagg R’Celious.

Le visuel d’accompagnement, réalisé par Michael Cooke, met en évidence d’éminents militants et acteurs du changement dans la communauté noire à travers les industries.

Je ne peux pas vous dire comment, je ne peux pas vous dire quand / Mais nous déposerons ce fardeau et nous soulèverons à nouveau nos cœurs / Parce que la vie a un refrain, une flamme éternelle / Rien ne reste le même / Alors dites leur nom / Agenouillez-vous dans une rage droite / Et quand vous vous levez, prenez position pour le changement », Black Theatre United chante sur« Stand For Change », délivrant un message d’espoir.

«Stand For Change» de Black Theatre United est disponible ici.