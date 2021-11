Billy Porter, JoJo Siwa & More présenteront aux American Music Awards

Nous assistons généralement à des remises de prix pour les discours de remerciement inspirants et la mode du tapis rouge. Avec cette année Prix ​​de la musique américaine, les présentateurs à eux seuls font battre le cœur !

En fait, les présentateurs de l’AMA 2021 pourraient bien éclipser les nominés. Dans l’étoile des Hauteurs Anthony Ramos, Cendrillon Billy Porter, et Danse avec les stars’ Jojo siwa font partie d’une gamme de présentateurs étoilés qui comprend également Cognac, JB Smoove, Liza Koshy, mitrailleuse kelly, Marsai Martin, Madelyn cline, Winnie Harlow, et Ansel Elgort & Rachel Zegler desde Steven Spielbergle prochain remake de West Side Story.

Hébergé par Cardi B, la plus grande cérémonie de récompenses au monde votée par les fans est destinée à célébrer le meilleur de la musique avec des artistes tels que bts, Le weekend, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, et plus. Vous pouvez trouver la liste complète des nominés ici.

L’événement présentera également des performances très attendues d’artistes de divers genres musicaux.