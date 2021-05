Billy Porter parle d’être séropositif depuis 2007 ⋆ .

Deux fois lauréate de la Hot Slut of the Month (une réussite supérieure à ses prix Tony, Grammy et Emmy, honnêtement) Billy Porter vit avec le VIH depuis 14 ans. Mais aucun de nous n’était au courant de cela jusqu’à aujourd’hui parce qu’il le tenait sous silence. La honte et la peur ont empêché Billy d’en parler publiquement, mais la pandémie nous a tous obligés à nous enfermer, ce qui a calmé les choses pour Billy et lui a permis de faire face aux traumatismes de sa vie. Billy a finalement renversé cette chienne connue sous le nom de honte et a parlé de son diagnostic au casting de Pose et même sa propre mère, quelque chose qu’il pensait ne jamais faire.

Billy Porter, 51 ans, travaille actuellement sur ses mémoires et tourne un documentaire Netflix sur sa vie. Billy a décidé de parler au Hollywood Reporter de la façon dont il est passé de l’enterrement de son diagnostic de VIH à en parler à sa mère. Cela a commencé en 2007, qui a été une année horrible pour Billy, et pas seulement parce que c’est l’année où Bravo a annulé à tort le chef-d’œuvre de la télé-réalité, Hey Paula, après une seule saison. Billy a traversé beaucoup de choses cette année-là, notamment en découvrant qu’il était atteint de diabète de type 2 et en déclarant faillite. Et en juin 2007, il a été diagnostiqué séropositif après s’être rendu chez le médecin pour faire vérifier un bouton de fessier.

Au fil des ans, Billy a dit à ses proches, comme son mari Adam Smith, mais n’a pas dit à sa mère. Billy avait l’impression que sa mère avait déjà assez souffert d’avoir été frappé par des regards latéraux de jugement de la part de trucs dans sa communauté pour avoir un fils gay. Et comme Billy le dit, il n’avait pas l’intention de lui dire un jour, parce qu’il ne voulait pas qu’elle vive le «je te l’avais dit». Billy dit que sa honte était liée à sa relation avec sa mère et à son ex-relation avec l’église. Mais travailler à travers la merde dans la thérapie de traumatologie pendant la pandémie lui a fait comprendre qu’il devait lui dire.

Il y a beaucoup de similitudes entre Billy et Priez pour le dire, le personnage qu’il joue sur Pose. Tous deux ont été élevés dans des foyers religieux. Les deux pourraient abattre un ho avec leurs modes dévastatrices. Les deux sont proches de leur maman. Et dans le dernier épisode de Pose (SPOILER ALERT), Pray Tell a du mal à dire à sa mère qu’il est séropositif.

Jouer à Pray Tell a été thérapeutique pour Billy parce qu’il a été capable de dire tout ce qu’il voulait à travers ce personnage. Comme Pray Tell, il a récemment décidé qu’il était temps de le dire à sa mère et a élaboré un plan complet. Mais le dernier jour de tournage pour Pose, il a dit «merde» à ces plans. Billy a appelé sa mère pour lui dire, et une merde de poids a décollé de son cœur après qu’elle lui ait dit qu’elle l’aime quoi qu’il arrive:

Alors ma sœur et moi avons fait un plan. Nous allions nous faire vacciner et nous allions voir maman. Nous aurions une chambre et j’annonçais la nouvelle. Puis je me suis réveillé le dernier jour de [shooting] Pose; J’écrivais dans mon journal de gratitude et ma maman est apparue dans ma tête. Je me suis dit: “Laisse-moi juste l’appeler.” Pas deux minutes après le début de la conversation, elle dit: “Qu’est-ce qui ne va pas?” Je n’ai rien dit.” Elle dit: «Fils, s’il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas.» Alors j’ai arraché le pansement et je lui ai dit. Elle a dit: «Vous portez ça depuis 14 ans? Ne refais plus jamais ça. Je suis ta mère, je t’aime quoi qu’il arrive. Et je sais que je n’ai pas compris comment faire ça au début, mais ça fait des décennies maintenant. Et tout est vrai. C’est ma propre honte. Des années de traumatisme rendent un être humain nerveux. Mais la vérité vous libérera. Je sens mon cœur se relâcher. J’avais l’impression qu’une main tenait mon cœur serré pendant des années – pendant des années – et tout est parti. Et cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Chaque rêve solitaire que j’ai jamais eu se réalise en ce moment, tout en même temps. Je me prépare à jouer la fée marraine de Cendrillon. J’ai de la nouvelle musique qui sort. J’ai un mémoire qui sort. La pose est sortie. Je réalise mon premier film. Et j’essaye d’être présent. J’essaie d’être joyeux et l’un des effets du traumatisme est de ne pas pouvoir ressentir de la joie.

Billy l’a également dit à tout le monde sur Pose, mais dire à sa mère était le plus grand obstacle et maintenant qu’elle le sait et l’accepte toujours, il ne donne pas une once d’étron de puce ce que les autres pensent. Donc, si pour une raison quelconque vous décidez de dire à Billy Porter ce que vous ressentez à ce sujet, préparez-vous à être renvoyé avec un «Va-t’en, salope! rideau:

Je veux dire, si vous devez fermer, vous pouvez aussi bien vous fermer avec une version ultra-glamour de “C’est tout le monde!”

Pic: Wenn.com, GIF: Ténor