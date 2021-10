Titan de l’industrie à plusieurs traits d’union Billy Porter a officiellement lancé l’ère de son prochain album studio avec la sortie du premier single optimiste et dance du projet « Children ».

« Pour la première fois, ma musique est ce que je veux qu’elle soit, ce que je veux qu’elle dise, c’est-à-dire de l’espoir, de l’amour », a expliqué Porter dans un communiqué. « Nous devons le choisir chaque jour pour pouvoir combattre le mal qui est si omniprésent. Nous ne pouvons le combattre qu’avec amour et je suis tellement excité pour ma musique pour ça.

« Children » est un précurseur direct et déclaratif de la musique que Porter a à venir. « Je dois faire savoir à ces enfants quelle heure il est », chante-t-il sur le crochet de la chanson aux accents disco. La chanson a été co-écrite par les hitmakers pop MNEK et Jade Thirlwall de Little Mix.

« C’est une chanson qui s’inspire de ma vie et de tout ce que j’ai traversé pour en arriver là », a ajouté Porter. Tout au long de la chanson, il offre constamment des mots d’encouragement, chantant dans le couplet d’ouverture : le sait mieux.

Le single marque la première sortie du lauréat d’un Grammy, d’un Emmy et d’un Tony Award à être partagé dans le cadre de son partenariat avec Republic Records et Island Records UK.

« La musique est mon premier amour. J’ai grandi en chantant à l’église. Quand j’ai sorti de la musique commerciale pour la première fois en 1997, l’industrie n’était pas prête pour tout ce Black Boy Joy ! dit Porter dans un communiqué sur le partenariat avec le label. « Mais heureusement, le monde a rattrapé son retard. Je ne pourrais pas être plus ravi de confier ce prochain chapitre de ma carrière musicale à l’équipe Island/Republic. Faites place les enfants ! Papa est de retour.

En plus de ses efforts musicaux, Porter publiera également ses mémoires Unprotected et fera ses débuts de réalisateur avec le film de 2022 What If.

Diffusez ou achetez le dernier single « Children » de Billy Porter.