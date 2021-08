Billy Porter réalisera le film Queer Teen d’Amazon Studios “To Be Real”

Amazon Studios a acquis les droits d’une série queer achetée à I’ll Have Another Productions de Gabrielle Union, qui sera réalisée par la star de Pose, Billy Porter.

La série est provisoirement intitulée To Be Real et met en vedette Shiraki en production, qui est un producteur de la série animée HBO Max Santa Inc, créée par Alexandra Rushfield.

La nouvelle série Amazon Prime a été décrite comme un LGBTQ Superbad combiné avec Booksmart, selon Variety.

L’intrigue de To Be Real se concentre sur trois amis homosexuels qui s’échappent de leur ville natale pour le week-end de la fierté à New York, où ils découvrent que la vie au-dessus de l’arc-en-ciel est insensée, obscène, souvent source de division, mais une fête sans fin.

Porter tourne actuellement ses débuts de réalisateur avec le long métrage What If ? pour Orion Pictures. Ce projet est aussi un film qui met l’accent sur les adolescents.

En septembre, Porter pourrait remporter son deuxième Emmy en tant que Pray Tell pour la dernière saison de Pose, et elle sortira bientôt Amazon’s Cendrillon, dans lequel elle incarne une fée marraine.