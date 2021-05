Billy Porter révèle qu’il est séropositif: “ J’ai vécu cette honte en silence ” ⋆ .

Billy Porter a révélé qu’il avait été diagnostiqué séropositif il y a 14 ans. Billy a accordé une interview émouvante au Hollywood Reporter dans laquelle il a raconté son parcours du diagnostic à l’admission. C’est puissant parce que Billy est puissant, et vous le ressentez dans chaque partie de son histoire. Il a parlé de son traumatisme, qu’il s’efforce d’éliminer pendant la quarantaine. L’interview est dans les propres mots de Billy, et je recommande fortement de lire le tout. Je me suis retrouvé à parcourir chaque paragraphe avec Billy. Il est une telle force dans tout ce qu’il fait. Mais la meilleure partie est que Billy abandonne la honte qu’il ressent depuis qu’il a découvert son diagnostic en 2007.

Ayant vécu la peste, ma question a toujours été: «Pourquoi ai-je été épargné? Pourquoi est-ce que je vis? »

Eh bien, je vis pour pouvoir raconter l’histoire. Il y a toute une génération qui était là, et je me tiens sur leurs épaules. Je peux être qui je suis dans cet espace, en ce moment, à cause de l’héritage qu’ils m’ont laissé. Il est donc temps de mettre mon pantalon de grand garçon et de parler.

J’étais la génération qui était censée savoir mieux, et c’est arrivé de toute façon. C’était en 2007, la pire année de ma vie. J’ai été dans le précipice de l’obscurité pendant environ une décennie, mais 2007 a été la pire. En février, j’avais reçu un diagnostic de diabète de type 2. En mars, j’ai signé des papiers de faillite. Et en juin, j’ai été diagnostiquée séropositive. La honte de ce temps s’est aggravée avec la honte qui avait déjà [accumulated] dans ma vie m’a fait taire, et j’ai vécu avec cette honte en silence pendant 14 ans. Séropositif, d’où je viens, grandir dans l’église pentecôtiste avec une famille très religieuse, est la punition de Dieu.

Pendant longtemps, tous ceux qui avaient besoin de savoir, le savaient – à l’exception de ma mère. J’essayais d’avoir une vie et une carrière, et je n’étais pas certain de pouvoir le faire si les mauvaises personnes savaient. Ce serait simplement une autre façon pour les gens de me discriminer dans une profession déjà discriminatoire. J’ai donc essayé d’y penser le moins possible. J’ai essayé de le bloquer. Mais la quarantaine m’a beaucoup appris. Tout le monde était obligé de s’asseoir et de fermer la gueule.

Il y a du bonheur, oui; il y a de la joie de surface, mais il y avait aussi un sentiment de terreur, toute la journée, tous les jours. Ce n’était pas une peur que [my status] allait sortir ou que quelqu’un allait me dénoncer; c’était juste la honte que cela se soit produit en premier lieu. Et en tant que personne noire, en particulier un homme noir sur cette planète, vous devez être parfait ou vous serez tué. Mais regarde moi. Oui, je suis la statistique, mais je l’ai transcendée. Voici à quoi ressemble la séropositivité maintenant. Je vais mourir d’autre chose avant de mourir de ça. Mes taux de lymphocytes T sont deux fois les vôtres à cause de ce médicament. Je vais chez le médecin maintenant – en tant qu’homme noir de 51 ans, je vais chez le médecin tous les trois mois. Cela n’arrive pas dans ma communauté. Nous ne faisons pas confiance aux médecins. Mais je vais chez le médecin et je sais ce qui se passe dans mon corps. Je suis en meilleure santé de toute ma vie. Il est donc temps de laisser aller tout cela et de raconter une histoire différente. Il n’y a plus de stigmatisation – finissons-en avec ça. C’est l’heure. Je le vis et j’en ai honte depuis assez longtemps. Et je suis sûr que cela me suivra. Je suis sûr que ce sera la première chose que tout le monde dira, “séropositif bla, bla, bla.” D’ACCORD. Peu importe. Ce n’est pas la seule chose que je suis. Je suis tellement plus que ce diagnostic. Et si vous ne voulez pas travailler avec moi à cause de mon statut, vous n’êtes pas digne de moi.