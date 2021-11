Billy Porter revient sur les critiques de Harry Styles

Billy Porter a changé d’avis et a présenté des excuses pour ses récents commentaires claquant la couverture louée de Vogue par Harry Styles. « Harry Styles, je vous présente mes excuses pour avoir votre nom dans ma bouche », a déclaré l’acteur lors de son apparition dans The Late Show With Stephen Colbert.

Le chanteur de « Watermelon Sugar » a honoré le magazine en tant que première star masculine en couverture en novembre de l’année dernière. Le moment a été salué par beaucoup pour la décision révolutionnaire de Styles d’enfiler une robe lors de sa séance photo, ce que Porter s’est offusqué de dire qu’il « a changé la donne ».

« Il ne s’agit pas de vous. La conversation ne vous concerne pas. La conversation est en fait plus profonde que cela. Il s’agit des systèmes d’oppression et d’effacement des personnes de couleur qui contribuent à la culture », a-t-il poursuivi. Porter a ajouté: « Je suis désolé, Harry. Je ne voulais pas de mal. Je suis un homme gay. Nous aimons Harry Styles, il est mignon! »

L’ancien de Pose a contesté la couverture de Styles lors de son interview avec le Sunday Times le mois dernier. « J’ai changé tout le jeu. Et ce n’est pas de l’ego, c’est juste un fait. J’étais le premier à le faire et maintenant tout le monde le fait », a déclaré Porter. « J’ai l’impression que l’industrie de la mode m’a accepté parce qu’ils le doivent. Je ne suis pas forcément convaincu, et voici pourquoi : j’ai créé la conversation, et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, en robe sur leur couvrir pour la première fois. »

Porter a poursuivi, apportant la décision de Vogue de faire la déclaration de mode avec le chanteur. « Je ne traîne pas Harry Styles, mais c’est lui que vous allez essayer d’utiliser pour représenter cette nouvelle conversation ? Il s’en fiche, il le fait juste parce que c’est la chose à faire. »

« C’est de la politique pour moi. C’est ma vie », a-t-il déclaré. « J’ai dû me battre toute ma vie pour arriver à l’endroit où je pourrais porter une robe aux Oscars et ne pas être abattu. Tout ce qu’il a à faire, c’est être blanc et hétéro. »