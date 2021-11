Billy Porter s’excuse auprès de Harry Styles pour les remarques vestimentaires de Vogue

« J’ai l’impression que l’industrie de la mode m’a accepté parce qu’ils le doivent. Je ne suis pas nécessairement convaincu et voici pourquoi », a déclaré l’acteur au point de vente. « J’ai créé la conversation [about non-binary fashion] et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, dans une robe sur leur couverture pour la première fois. »

Notant que le musicien lui-même n’était pas le problème, Billy a ajouté : « Je ne traîne pas Harry Styles, mais c’est lui que vous allez essayer d’utiliser pour représenter cette nouvelle conversation ? Il s’en fiche, il est juste le faire parce que c’est la chose à faire. C’est de la politique pour moi. C’est ma vie. J’ai dû me battre toute ma vie pour arriver à l’endroit où je pourrais porter une robe aux Oscars et ne pas être fusillé maintenant. Tout ce qu’il a à faire est d’être blanc et droit. «