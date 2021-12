Billy Preston et Syreeta attrapent une pause rapide

Il existe d’innombrables exemples de chansons à succès qui ont survécu aux films dont elles sont issues. Vous devrez peut-être parcourir un long chemin pour trouver un cinéphile nostalgique du film de comédie américain Fast Break de Columbia Pictures de 1979, avec Gabe Kaplan. Mais un single sorti de sa bande originale en duo entre deux artistes soul à succès est devenu un incontournable de l’écoute, et l’un des plus gros succès que l’un d’eux ait jamais eu.

« With You I’m Born Again », une ballade écrite par Carol Connors et David Shire, a associé les talents de grands (et anciens) claviers Beatles et Pierres qui roulent ancien élève) Billy Preston et notable de la Motown, et ex-femme de Stevie Wonder), Syreeta. Les deux avaient accompli des palmarès à leur actif, Preston avec deux numéros 1 de la pop américaine dans « Will It Go Round In Circles » et « Nothing From Nothing » ; Syreeta avec des tubes emblématiques dont « Spinning and Spinning » et « Harmour Love ».

Fast Break n’a pas été un film à succès, mais le single est sorti sur Motown en Europe et a commencé à se vendre, entrant dans les charts britanniques le 15 décembre 1979 en position d’ancre du Top 75. La chanson a grimpé au n ° 43 mais a ensuite calé dans la semaine après Noël et semblait avoir atteint un sommet, avant de faire le plein au cours de la nouvelle année (et de la nouvelle décennie). Il a ensuite passé deux semaines au n ° 2 plus tard en janvier. Seule la prééminence du « Brass In Pocket » des Pretenders l’a empêché d’être n°1.

Après un démarrage lent en Amérique, parallèlement à l’entrée dans les charts britanniques, « With You I’m Born Again » a atteint la 4e place du Billboard Hot 100, à la grande surprise de Billy et Syreeta eux-mêmes. La chanson a été reprise en duo soul par Kenny Lattimore et Chanté Moore en 2003, et par Vanessa Williams et Georges Benson en 2005.

