Billy Sheehan : Pourquoi j’ai déménagé de Los Angeles à Nashville

Lors d’une apparition sur un podcast vidéo hébergé par Todd Kerns, le bassiste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, bassiste légendaire Billy Sheehan a discuté de sa décision de déménager à Nashville en 2017 après avoir vécu à Los Angeles pendant plus de trois décennies. Faisant référence au fait que Nashville est internationalement connue pour la musique country, Gamelle a déclaré: “Je ne suis pas un gars de la campagne, donc je ne connais pas grand-chose à la country à l’ancienne. J’aime ça juste parce que c’est un peu incroyable sur le plan culturel – Johnny Cash et Ernest Tubb et Conway Twitty et des gars comme ça. Je trouve que c’est plutôt cool.

“Quand j’ai commencé à écouter de la musique, ils ont souvent joué du country avec du rock. C’était sur la même station jusqu’à ce que les lignes de démarcation deviennent plus solides.

“Mais il y a beaucoup de gars du rock ici [in Nashville] maintenant”, a-t-il expliqué. “Tom Petersson de ASTUCE PAS CHER est là. Ray Luzier de CORN; c’est un bon copain à moi. Nous travaillons beaucoup ensemble. Et une longue liste [of other rock musicians]. Alors c’est plutôt cool.

“Mais, ouais, LA me manque,” Gamelle admis. “Vous ne pouvez pas battre le temps. Mais c’est juste triste ce qui se passe avec le crime et les sans-abri et tout ça. J’étais là-bas pendant 32 ans. C’était incroyable, et je payais mon impôt d’État de 14% chaque année. Maintenant. [in Tennessee] c’est zéro.”

Sheehan a joué avec David Lee Roth, MONSIEUR. GRAND, LES CHIENS DE LA CAVE, TALAS et FILS D’APOLLON. Il a aussi gagné Guitariste Sondage « Meilleur bassiste » du magazine à plusieurs reprises et est très demandé dans les cliniques et en tant que joueur de session.

Sheehan a joué de la basse sur des dizaines de disques et a fait des tournées dans le monde entier pendant de nombreuses décennies, avec un style de jeu unique et original qui a été largement célébré et documenté. Commençant dans son ancienne ville natale de Buffalo, New York avec le désormais légendaire trio de hard rock TALAS, il a rejoint l’ancien VAN HALEN chanteur David Lee Roth en 1985, avec le guitariste Steve Vai et batteur Gregg Bissonette. En 1987, Gamelle est parti pour créer son propre groupe, MONSIEUR. GRAND, et en 2002, il fonde NIACINE, un trio fusion/blues avec le batteur Dennis Chambers. Plus récemment, Gamelle a rejoint l’ancien THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy et guitariste Richie Kotzen former LES CHIENS DE LA CAVE.



