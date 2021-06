Billy Sheehan se penche sur le scandale des vidéos de sexe de David Ellefson et révèle s’il rejoindrait Megadeth

Bassiste légendaire Billy Sheehan dit qu’il n’a aucun intérêt à rejoindre MEGADETH en remplacement du récent disparu David Ellefson.

Ellefson a été licencié de MEGADETH à la fin du mois dernier, quelques jours seulement après la publication de messages à caractère sexuel et de séquences vidéo explicites impliquant le bassiste sur Twitter.

On lui a demandé dans une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man s’il envisagerait de devenir bassiste dans MEGADETH, Sheehan répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non, pas vraiment. [It’s] pas forcément mon truc. Mais je leur souhaite bonne chance à tous. Dave [Ellefson] est un très bon ami à moi, et j’espère qu’il va bien. Je sais que c’est une situation difficile, embarrassante et terrible. Alors, je lui souhaite le meilleur et je souhaite le meilleur au groupe.”

Pressé par ce qu’il dirait si MEGADETH chef Dave Mustaine l’a approché pour jouer avec le groupe, Sheehan dit: “Eh bien, [there are] beaucoup de gars que je lui recommanderais, mais ce n’est pas forcément mon truc. Mais je pense que c’est un super groupe, et je leur souhaite bonne chance, c’est sûr.”

Gamelle également discuté du fait que Ellefson a été licencié de MEGADETH malgré le fait qu’il a nié tout bavardage sur les réseaux sociaux qu’il a « soigné » un fan mineur.

“Il y a peut-être eu plus en jeu au sein du groupe”, Sheehan raisonné. “Il y a peut-être déjà eu des tensions. Qui sait ? Je sais Dave très bien, et c’est un gars formidable. Tout le monde a son moment où ils font quelque chose qu’ils regrettent. Nous le faisons tous à un moment de notre vie. Malheureusement, maintenant il y a Internet, et vous pouvez faire quelque chose de stupide et le monde entier le sait. Donc je ressens pour le gars, et je comprends la situation. Mais je lui souhaite certainement bonne chance. J’espère que lui et sa famille se réconcilieront et que tout va bien pour eux. C’est la chose la plus importante.”

Ellefson a récemment déposé un rapport auprès du service de police de Scottsdale, en Arizona, alléguant la distribution illégale d’images sexuellement explicites de lui par des délinquants inconnus. Dans le rapport, Ellefson a admis qu’il avait échangé des SMS à caractère sexuel avec un adolescent néerlandais, qui a capturé une vidéo de plusieurs de leurs “rencontres de masturbation” virtuelles sans son consentement et les a partagées avec des amis. (Selon Ellefson, la femme avait 19 ans au moment de leur première relation sexuelle virtuelle.) La femme de 56 ans Ellefson, qui vit à Scottsdale, a pris connaissance de la vidéo pour la première fois le 9 mai, lorsque l’affirmation “David Ellefson de MEGADETH est un pédophile” est apparu sur Instagram. Ellefson a déclaré à la police qu’il avait été avisé le 14 mai par MEGADETH que le groupe se séparerait de lui. Trois jours plus tard, il a été licencié.

Le 24 mai, Moustaine – qui a formé MEGADETH avec Ellefson en 1983 – a annoncé le départ du bassiste du groupe, en déclarant: “Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Bien que nous ne sachions pas tous les détails de ce qui s’est passé, avec une relation déjà tendue, ce qui a déjà été révélé maintenant ensemble impossible d’avancer”, Moustaine a écrit. Deux jours plus tard, Ellefson a publié une déclaration de suivi dans laquelle il promettait d’intenter une “action en diffamation” contre la personne qui “avait publié illégalement une vidéo très privée” du bassiste et avait fait de “fausses allégations” contre lui. Il a également déclaré qu’il travaillait avec la police de Scottsdale “dans leur enquête sur les accusations de vengeance pornographique à porter contre la personne qui a publié la vidéo. Cette personne sera poursuivie dans toute la mesure du possible”, Ellefson a écrit. Il a poursuivi en disant qu’il “prenait ce temps pour être avec ma famille” et souhaitait à ses “coéquipiers” le meilleur pour leur prochaine tournée.

MEGADETH est actuellement programmé pour participer à “La tournée métal de l’année” avec AGNEAU DE DIEU, commençant le 20 août à Austin. MEGADETH devrait également apparaître au NŒUD COULANT-organisé Fête des nœuds en septembre dans l’Iowa.

Ellefson était dans MEGADETH depuis la création du groupe en 1983 à 2002, et à nouveau de 2010 jusqu’à son dernier départ.

David, qui a étudié pendant un an au Concordia Lutheran Seminary à St. Louis il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils ont deux enfants.



