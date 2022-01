Billy Strings annonce la tournée en tête d’affiche du printemps 2022

Le chanteur, auteur-compositeur et musicien Billy Strings, lauréat d’un Grammy Award, poursuivra sa longue tournée au printemps avec des spectacles nouvellement confirmés au Brooklyn Bowl de Las Vegas, au Cal Coast Credit Union Open Air Theatre de San Diego, au 713 Music Hall de Houston et à l’amphithéâtre Moody d’Austin. , The Pavilion de Dallas à Toyota Music Factory, St. Augustine’s St. Augustine Amphitheatre (trois nuits) et l’historique Ryman Auditorium de Nashville (trois nuits).

Les billets pour la tournée de printemps seront mis en vente ce vendredi 7 janvier à 10h00 CT. Les performances à venir s’ajoutent à une autre année charnière pour Strings, qui est nominé dans deux catégories aux 64th Annual GRAMMY Awards : Meilleur album bluegrass

(Renewal) et Best American Roots Performance (« Love and Regret »). De plus, Strings est n°2 du palmarès Live 75 de Pollstar en fin d’année, après avoir passé 20 semaines sur le palmarès en 2021.

Sorti maintenant via Rounder Records, Renewal a été produit par Jonathan Wilson et renforce la position de Strings en tant qu’artiste singulier, qui honore l’histoire de la musique qui l’inspire, tout en la faisant continuellement avancer. Avec les seize pistes du disque, Strings partage une perspective plus personnelle et honnête à travers son écriture de chansons, tout en incorporant son large éventail d’influences avec des éléments de bluegrass, de rock classique, de métal, de musique psychédélique, etc.

En réfléchissant sur le disque, Strings partage : « J’écoute cet album maintenant et c’est émouvant. Je pourrais rester assis là et le peaufiner pour toujours, mais il y a un moment où c’est comme construire un château de cartes. Oui, je pourrais ajouter une tour supplémentaire au sommet, mais elle pourrait s’effondrer. J’ai toujours douté de moi-même, et je le fais toujours, mais cet album me fait penser : ‘Hé, tu vas bien, gamin. Vous avez juste besoin de continuer.

Visitez le site officiel de Billy Strings pour les dates de tournée et les informations sur les billets.

Dates de la tournée de Billy Strings :

3 février—Port Chester, NY—The Capitol Theatre (COMPLET)

4 février—Port Chester, NY—The Capitol Theatre (COMPLET)

5 février—Port Chester, NY—The Capitol Theatre (COMPLET)

6 février—Port Chester, NY—The Capitol Theatre (COMPLET)

11 février—Greensboro, Caroline du Nord—Greensboro Coliseum

12 février—Norfolk, Virginie—Chartway Arena

15 février—Augusta, GA—Bell Auditorium

16 février—Augusta, GA—Bell Auditorium

18 février—Knoxville, TN—Civic Auditorium (COMPLET)

19 février—Knoxville, TN—Civic Auditorium (COMPLET)

26 février—Tempe, AZ—Innings Festival

3 mars—Madison, WI—The Sylvee (COMPLET)

4 mars—Madison, WI—The Sylvee (COMPLET)

5 mars—Madison, WI—The Sylvee (COMPLET)

9 mars—Cleveland, OH—KeyBank State Theatre (COMPLET)

11 mars—Cincinnati, OH—Andrew J Brady ICON Music Center (COMPLET)

12 mars—Cincinnati, OH—Andrew J Brady ICON Music Center (COMPLET)

26 mars—Londres, Royaume-Uni—Islington Assembly Hall (COMPLET)

27 mars—Londres, Royaume-Uni—Islington Assembly Hall (COMPLET)

1er au 3 avril—Olympic Valley, Californie—WinterWonderGrass Tahoe

9 avril—Santa Barbara, Californie—Santa Barbara Bowl

10 avril—Santa Barbara, Californie—Santa Barbara Bowl

13 avril—Santa Ana, Californie—Observatoire

15 avril—Las Vegas, NV—Brooklyn Bowl

16 avril—San Diego, Californie—Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

21 avril—Houston, TX—713 Music Hall

22 avril—Austin, Texas—Moody Amphitheatre

23 avril—Dallas, TX—Le pavillon de Toyota Music Factory

29 avril—St. Augustine, Floride—St. Amphithéâtre Augustin

30 avril—St. Augustine, Floride—St. Amphithéâtre Augustin

Le 1er mai. Augustine, Floride—St. Amphithéâtre Augustin

6 mai—Nashville, TN—Auditorium Ryman

7 mai—Nashville, TN—Auditorium Ryman

8 mai—Nashville, TN—Auditorium Ryman

26-28 août—Tisbury, MA—Week-end Beach Road