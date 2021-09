Billy Talent fait équipe avec Rivers Cuomo de Weezer sur le nouveau single “End Of Me”

Prix ​​Juno-rockers gagnants BILLY TALENT ont uni leurs forces avec Rivières Cuomo de WEEZER sur leur nouveau single “Fin de moi”.

La chanson est la dernière nouvelle musique du groupe, après une série de succès récents qui incluent les singles n ° 1 “Paradis imprudent” et “Je supplie de différer (cela ira mieux)”, avec l’hymne prog-inspiré “Pardon I + II”. Le nouveau single arrive avec une vidéo avec paroles, que vous pouvez voir ci-dessous.

“C’est un moment complet pour nous”, BILLY TALENT dit. “Nous avons admiré et avons été fans de WEEZER depuis l’Album Bleu jusqu’à maintenant. Avant d’avoir un titre, cette chanson s’appelait à l’origine ‘Hendrix+Weezer’, alors il me semblait juste de demander Rivières chanter dessus. La chanson englobe l’essence du rock alternatif des années 90, qui a été une période extrêmement marquante et influente pour notre groupe. Nous sommes fiers de la chanson et très heureux d’avoir Rivières Faites-en partie.”

En plus du nouveau single, BILLY TALENT a terminé l’enregistrement et a annoncé une date de sortie pour son nouvel album, “Crise de foi”. Le LP de 10 titres a été entièrement produit par le guitariste et auteur-compositeur principal du groupe, Junon-producteur nominé Ian D’Sa, dans le studio du groupe à Toronto. Il a été mélangé par le légendaire Chris Lord-Alge. L’album sortira le 21 janvier 2022.

Ceux qui pré-commandent “Crise de foi” aura l’opportunité de gagner une Fender Stratocaster Player Series unique en son genre inspirée du modèle D’Sapropre Strat.

En plus d’être disponible numériquement, sur CD et sur vinyle LP, un coffret vinyle de luxe en édition limitée du nouvel album est disponible en pré-commande. Un mix Dolby Atmos multicanal de l’album sera également disponible en numérique.

BILLY TALENT est l’un des groupes les plus populaires au Canada. Ils ont vendu près d’un million d’albums au Canada seulement et près de trois millions d’albums à l’international. Ils ont gagné sept Prix ​​Juno et ont été nominés 23 fois, dont trois hochements de tête pour leur plus récent album studio “Avoir le vertige” (pour “Groupe de l’année”, “Album rock de l’année”, et Ian D’Sa pour “Producteur de l’année”). Ils ont également été nominés pour 32 Prix ​​MMVA — remporter le prix 10 fois. En 2018, le groupe a été honoré du Legends Of Live Special Achievement Award, présenté par Semaine de la musique canadienne. Plus récemment, BILLY TALENT a lancé le Fiducie caritative Billy Talent pour redonner plus aux organisations que le groupe soutient.

“Crise de foi” liste des pistes :

01. Pardon I + II



02. Paradis imprudent



03. Je supplie de différer (cela ira mieux)



04. Le loup



05. Réacteur



06. Jugé



07. Sortir avec toutes les mauvaises personnes



08. Fin de moi (feat. Rivers Cuomo)



09. Un problème de moins



dix. Pour vous



