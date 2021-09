Billy Talent recrute Rivers Cuomo pour une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, “End Of Me”

Rockeurs lauréats d’un prix Juno Billy Talent ont uni leurs forces avec Rivières Cuomo de Weezer sur leur nouveau single “End of Me”.

La chanson est la dernière nouvelle musique du groupe, après une série de succès récents qui incluent les singles n ° 1 “Reckless Paradise” et “I Beg to Differ (This Will Get Better)”, ainsi que l’anthémique inspiré du prog ” Pardon I + II.

À propos du nouveau single, le groupe a déclaré: « C’est un moment de boucle pour nous. Nous admirons et sommes fans de Weezer depuis le Album bleu jusqu’à maintenant. Avant d’avoir un titre, cette chanson s’appelait à l’origine ‘Hendrix+Weezer’ donc il me semblait juste de demander à Rivers de chanter dessus. La chanson englobe l’essence du rock alternatif des années 90, une période extrêmement marquante et influente pour notre groupe. Nous sommes fiers de la chanson et très heureux que Rivers en fasse partie. »

En plus du nouveau single, Billy Talent a terminé l’enregistrement et annoncé une date de sortie pour leur prochain album Crisis of Faith. Le LP de dix titres a été entièrement produit par le guitariste et auteur-compositeur principal du groupe, le producteur nominé aux prix Juno Ian D’Sa, dans le studio du groupe à Toronto et a été mixé par le légendaire Chris Lord-Alge. L’album sortira le 21 janvier 2022. Ceux qui précommanderont Crisis of Faith auront la possibilité de gagner une Fender Stratocaster Player Series unique en son genre, inspirée de la propre Strat d’Ian.

En plus d’être disponible en version numérique, sur CD et sur Vinyl LP, une édition limitée spéciale Deluxe Vinyl Package du nouvel album est disponible en pré-commande. Un mix Dolby Atmos multicanal de l’album sera également disponible en numérique.

Précommandez Crise de la foi.

Liste des chansons de Crise of Faith :

Pardon I + II

Paradis imprudent

Je supplie de différer (cela ira mieux)

Le loup

Réacteur

Jugé

Sortir avec toutes les mauvaises personnes

End of Me (avec Rivers Cuomo)

Un problème de moins

Pour vous