Billy Zane rejoint MacGruber et jouera un méchant méchant

Billy Zane, connu pour ses seconds rôles dans Titanic et Dead Calm, rejoint le casting de MacGruber, selon The Hollywood Reporter.

La nouvelle série télévisée en huit épisodes de NBC Peacock est un spin-off du sketch original de Saturday Night Live qui était une version satirique de la série d’action ostentatoire MacGyver. Jouant avec des tropes d’action-aventure, l’émission télévisée suivra toujours les aventures du personnage principal MacGruber, repris par Will Forte, et se déroulera après sa libération d’un séjour de 10 ans en prison. La mission de MacGruber est d’éliminer le méchant brigadier commandant Enos Queeth, qui sera joué par Zane.

Les membres de la distribution précédemment annoncés incluent Kirsten Wiig et Ryan Phillippe, qui joueront respectivement Vicki St. Elmo et Dixon Piper. Laurence Fishburne, Joseph Lee Anderson et Timothy V. Murphy feront également partie de la série télévisée.

MacGruber a également reçu à l’origine une adaptation cinématographique en 2010, avec peu de fanfare initiale. Le film a rapporté environ 9 millions de dollars au box-office et n’a pas atteint l’équilibre avec son budget de 10 millions de dollars, selon Box Office Mojo. Il a cependant formé un culte dans les années qui ont suivi sa sortie.

Zane a fait des apparitions dans diverses émissions de télévision et films au fil des ans, mais il est sans doute surtout connu pour avoir interprété l’ennuyeux et snob de Titanic Caledon Hockley, le riche fiancé de Rose qu’elle abandonne plus tard pour Jack. Plus récemment, Zane s’est joué dans quelques épisodes de The Boys d’Amazon.

Les autres programmes originaux de Peacock incluent Girls5Eva, Dr. Death et Rutherford Falls. Il y aura plus de séries télévisées rejoignant Peacock dans les mois à venir, y compris The Lost Symbol de Dan Brown.