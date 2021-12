Bimbo exclut l’entrée dans le Groupe Siro et facilite le rachat du propriétaire des Pistons

02/12/2021 à 08:24 CET

Araceli Munoz

Grupo Bimbo a rejeté soumettre une offre entrer dans l’actionnariat de Ceralto Siro et ouvre la voie à Actions Platine, le fonds contrôlé par le propriétaire des Detroit Pistons, comme l’ont confirmé des sources financières à El Periódico de España. Depuis février de l’année dernière, ce fonds contrôle la société French Biscuit International, propriétaire de grandes marques de biscuits comme Arluy, Flora ou Rio, actuellement, selon les mêmes sources, c’est le seule proposition que l’entreprise a sur la table et il envisagerait une réduction significative de la dette, qui s’élève à environ 330 millions d’euros. Cette option a l’aval des banques créancières, dirigées par Santander, qui considère que cette alternative leur est plus avantageuse que l’entrée d’argent de la SEPI, selon les mêmes sources.

Il faut se rappeler que le groupe alimentaire est à la recherche d’un partenaire minoritaire depuis le début de cette année, cuando contrató a la división de banca de inversión de Alantra para que sondeara a los posibles interesados aprovechando el interés de los inversores en la industria alimentaria tras la llegada de la pandemia del coronavirus, un sector que se ha consolidado como refugio ante los vaivenes de l’économie. L’objectif de la transaction était de disposer de plus de ressources pour réaliser son ambitieux plan stratégique, qui arrive à devenir une référence mondiale dans son créneau d’affaires et à atteindre 2 000 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2030. Pour cela, l’entreprise envisage d’accroître son engagement dans l’innovation (elle dispose de son propre centre dédié à la R+D+i qui lance environ 200 produits par an) avec un plan d’investissement de 128 millions jusqu’en 2025.

Cerealto Siro est l’un des grands groupes alimentaires nationaux, avec des clients en Europe et en Amérique, ajoutant 11 usines de production dans cinq pays (Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni et Mexique). En Espagne, l’entreprise est l’un des principaux fournisseurs de Mercadona, l’approbation du nouveau partenaire par le géant de la distribution est donc essentielle pour l’avenir de Siro, selon les mêmes sources consultées. En effet, sa relation avec Mercadona a été l’un des aspects qui ont le plus aidé la société Palencia à accélérer sa croissance ces dernières années, puisqu’elle est devenue l’un de ses fournisseurs intégrés de référence. Cependant, le changement de politique du géant espagnol de la distribution et la « déconnexion de ses fournisseurs intégrés » ont pesé sur les comptes de l’entreprise, alors qu’elle a accru son endettement.

Il y a quelques années, le modèle de fournisseur intégré de Mercadona garantissait le succès aux entreprises qui parvenaient à les séduire pour certains produits, qu’elles commercialisaient exclusivement pour le groupe, ce qui incitait leurs fournisseurs intégrés à réaliser de lourds investissements afin de répondre à la demande des produits Mercadona. . Cependant, au cours des cinq dernières années, leur stratégie a changé : désormais, ils n’ont plus d’exclusivité avec une entreprise pour un certain produit, mais négocient plutôt en fonction de différentes variables telles que le prix. Cela a obligé de nombreux fournisseurs intégrés habituels de l’entreprise à réorienter leur stratégie, refinancer leur bilan ou faire appel à de nouveaux partenaires financiers pour les accompagner dans cette nouvelle étape. Ce journal a contacté Siro, Alantra et FTI (conseiller de la banque créancière), qui ont refusé de commenter cette information.

Restructuration d’entreprise

Dans ce contexte de turbulences dans l’industrie de la distribution espagnole, Cerealto Siro a annoncé en 2018 son intention de se retirer de l’activité pain et pâtisserie, pour laquelle elle a lancé un processus de cession de ses activités de production, qui était piloté par PJT Partners. Cette opération s’est concrétisée en début d’année par le transfert des usines de Medina del Campo (Valladolid) et de Briviesca (Burgos) à Bimbo elle-même et au constructeur italien Morato, respectivement. Auparavant, la société Palencia s’est débarrassé de ses usines d’El Espinar (Ségovie), qui ont fini entre les mains de la société catalane Patisart ; Antequera (Málaga), qui a également fini entre les mains de Morato ; et celle de Paterna (Valence), qui est désormais contrôlée par la Dulmatesa andalouse. Les mêmes sources consultées indiquent que Bimbo n’était pas l’une des principales parties prenantes à devenir actionnaire de cette entreprise, puisque la chose la plus intéressante pour son entreprise avait déjà été intégrée dans le processus précédent. De plus, toutes les sources s’accordent à dire que l’entreprise est mieux adaptée pour Platinum, ce qui peut les aider à résoudre leur situation financière et leur fournir des capitaux pour continuer à croître, mais aussi avec la connaissance d’une autre entreprise du secteur.

Quoi qu’il en soit, parallèlement à la recherche d’un partenaire, Cerealto Siro a également sollicité un crédit de 91 millions d’euros au fonds de sauvetage SEPI, estimant que son activité avait été impactée à la suite de la pandémie de coronavirus. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a réduit ses pertes nettes de 14,5 millions à 11,02 millions, mais ses ventes ont également chuté (6,5% de moins) à 326,3 millions. Le gros problème du groupe est cependant lié à son endettement élevé. En octobre de l’année dernière, il a signé un prêt syndiqué auprès de plusieurs banques d’une valeur de 311 millions de dollars avec une maturité de cinq ans, qui a été divisée en différentes tranches. Cet accord prévoyait le respect d’une série de covenants (clauses du contrat qui impliquent une série d’engagements de l’entreprise avec les créanciers) que, selon les mêmes sources, Siro n’a pas réussi à respecter, déclenchant l’alarme parmi les banques qui lui a accordé le prêt (Santander, Caixabank, Rabobank et Sabadell).