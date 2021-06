Bimini Bon Boulash se fait vacciner en pleine traînée des Trois Lions

Clap for the UK hun (Photo: Twitter @NewhamLondon/Instagram@biminibabes)

Le gala du Met a peut-être été annulé cette année, mais cela n’a pas d’importance, car Bimini Bon Boulash se présente à son rendez-vous de vaccination dans la drague sur le thème des Trois Lions, c’est encore mieux.

Désolé, Anna Wintour.

Le finaliste de RuPaul’s Drag Race UK a remporté l’Euro mais l’a rendu glamour en obtenant son premier jab au London Stadium de Stratford.

Alors que certains d’entre nous ont peut-être mis nos meilleurs hauts sans manches pour les rendez-vous de vaccination ou sont peut-être allés OTT sur notre maquillage pour les yeux pour servir le visage sur nos masques faciaux, Bimini nous a tous fait honte en secouant une jupe de style boho et un mouchoir. haut de style décoré d’œillets en argent et arborant l’emblème des trois lions.

De toute évidence, l’enthousiasme de Bimini pour l’Euro n’a pas été atténué par le match nul décevant de l’Angleterre contre l’Écosse hier soir.

La reine, qui n’est pas binaire et utilise des pronoms them/them, accessoirisée de gants jusqu’aux coudes ornés, de boucles d’oreilles chandelier et d’un tour de cou assorti, et de cheveux crêpés, tandis que pour leur maquillage, elles arboraient un œil argenté dramatique.

Bimini a partagé une vidéo d’eux-mêmes obtenant le jab, avec la bande originale de l’hymne du football Three Lions (Football’s Coming Home) de Baddiel, Skinner et les Lightning Seeds, faisant de la vidéo à peu près le résumé de l’été 2021 au Royaume-Uni.

L’homme de 28 ans a écrit : ” ALLEZ ET FAITES-VOUS VACCINER !!!!

«Je viens de me faire piquer au centre de vaccination de masse du stade de Londres. Il y a encore des places alors jetez un œil à la vaccination de masse @eventbrite maintenant si vous avez 18 ans et plus et descendez !!’

Les gens adoraient l’obscénité de la vaccination de Bimini, avec Kandy Muse de Drag Race écrivant: “Icon” et Kim Woodburn commentant: “Bien joué”.

Un fan a tweeté: “Absolument obsédé par la façon dont le bimini a été en pleine traînée pour se faire vacciner”, tandis qu’un autre tweet disait: “Vimini Von Vaccinated”.

La traînée inspirée de l’Angleterre de Bimini a été conçue par Milli Welch, mais ce n’est pas le premier look inspiré du football que nous avons vu de la reine.

Dans le premier épisode de la deuxième série de Drag Race UK, Bimini a rendu hommage à leur ville natale de Norwich en portant un body string Norwich City FC avec des cuissardes.

Le look les a fait atterrir dans les deux derniers, mais Bimini a riposté pour se rendre jusqu’en finale et s’en tient au look franchement emblématique.

Ils ont écrit sur Instagram: “En tant que personne queer, les stéréotypes à l’école m’empêchaient d’exprimer qui j’étais vraiment et ce look était un gros foutre pour ça! 🖕

« Drag, c’est prendre le p ***. Nous nous moquons des stéréotypes et les parodions. On m’a toujours fait sentir moins que parce que je n’étais pas bon au football, et même si j’essayais de prétendre que j’aimais ça, je n’avais aucune idée de la règle du hors-jeu sanglant. Honnêtement, la masculinité fragile que j’endurais au quotidien se déclenchait. Maintenant que je suis une fée déchaînée, je peux regarder en arrière sur les choses qui m’ont fait me sentir ainsi et rire. Et prends le p***. Aussi mon cul avait l’air super.’

En savoir plus : Vaccin contre le Covid



Alors que Lawrence Chaney a remporté la deuxième série, Bimini a été la percée de la série, étant signé par une agence de mannequins, tournant avec Vogue Italia, jouant dans une vidéo Little Mix et sortant même leur premier single, God Save This Queen.

Prochaine étape, manager de l’Angleterre ?

PLUS : Égayez votre journée et regardez Martin Compston de Line of Duty célébrer le match nul de l’Écosse contre l’Angleterre

PLUS : 20 ans après la première apparition de Richard Hillman à l’écran, il est toujours le plus grand méchant de Corrie

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();