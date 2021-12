BIMSTEC, pas SAARC, plus au centre de l’attention alors que le Bangladesh gagne du poids économique

Le développement de l’économie indienne et le cœur de ses politiques de voisinage d’abord et d’Acte Est ne peuvent être réalisés qu’avec l’aide du Bangladesh. (Image : Twitter/PM Narendra Modi)

Par Nilova Roy Chaudhury

L’Inde et le Bangladesh ont célébré les 50 ans de l’établissement de relations diplomatiques entre eux sous le nom de « Maitri Divas » (jour de l’amitié) le 6 décembre, une année très spéciale pour les deux pays. Le Bangladesh a célébré les 50 ans de son indépendance du Pakistan le 26 mars 2021 alors que l’Inde entrait dans sa 75e année en tant que nation libre. Les deux points de repère ont fourni l’occasion d’une introspection sur ce qui a sans doute été la relation bilatérale la plus importante entre deux nations.

Pour l’Inde, le Bangladesh sera toujours spécial, et vice-versa. Leur histoire et leur géographie communes continueront de dicter leurs destins entrelacés. Pour les habitants du nord-est de l’Inde, cette région « enclavée au Bangladesh » peut avoir un avenir entièrement différent à travers la porte du Bangladesh, ce qui en fait, de ce point de vue, le voisin le plus stratégique de l’Inde.

Alors que le Bangladesh célèbre l’anniversaire d’or de son indépendance, il y a de l’admiration pour sa transformation économique et sociale remarquablement réussie. Auparavant, les principaux acteurs en Asie du Sud étaient l’Inde et le Pakistan. Cela a changé et, aujourd’hui, le Bangladesh a devancé et dépassé le Pakistan sur le plan économique. Sortant du statut de pays parmi les moins avancés, il est désormais un tigre économique en devenir, menaçant de surpasser l’Inde sur les principaux indices économiques.

Aujourd’hui, le Bangladesh fait partie des économies à la croissance la plus rapide au monde ; devrait croître à environ 8% (devant l’Inde), une réussite remarquable, qui devrait devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2030. L’Inde, jusqu’à présent convaincue d’être la seule économie sud-asiatique qui comptait, doit faire face au fait il est, sur certains indices aujourd’hui, plus pauvre que le Bangladesh. Le pouvoir d’achat de l’Inde par habitant en 2020-2021 était de 1 947 dollars. Le commerce bilatéral de l’Inde avec le Bangladesh s’élève à plus de 10 milliards de dollars.

Parmi les conséquences géopolitiques vitales de l’essor économique du Bangladesh figurent un déplacement du centre de gravité économique de l’Asie du Sud vers l’est et la réintégration d’un sous-continent oriental, appelé à jouer un rôle plus important dans la région et au-delà, avec de nouvelles possibilités maritimes en Indo- Pacifique, où New Delhi et Dhaka cherchent à se concentrer.

Ainsi, le forum BIMSTEC (ou The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) assume de plus en plus un rôle critique pour la politique étrangère de l’Inde et du Bangladesh, certainement par rapport à la SAARC (Association sud-asiatique de coopération régionale), même si ce dernier a été fondé en 1985 à l’initiative de Dhaka, pour promouvoir la coopération et le commerce régionaux. Le fait que l’Inde ait largement perdu tout intérêt pour la SAARC était évident lors du sommet BRICS de 2016, lorsque les dirigeants des pays BIMSTEC ont été invités à Goa pour la sensibilisation sommet avec les chefs du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud.

Cependant, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à s’emparer de l’Inde et du monde, à partir de mars 2020, le Premier ministre Modi a tenté de relancer le forum SAARC en grande partie disparu pour favoriser une réponse sud-asiatique commune à la pandémie, créant même un fonds et discutant des meilleurs pratiques avec les pays voisins. Malgré la fourniture de kits Covid, de fournitures médicales et de vaccins, les voisins indiens de la SAARC ne semblaient en grande partie pas impressionnés par les efforts de New Delhi pour contenir la pandémie, en particulier après avoir suspendu l’initiative Vaccine ‘Maitri’ et cessé d’exporter des vaccins fabriqués en Inde alors que les cas en Inde montaient en flèche, et La SAARC est rarement contenue dans le discours de politique étrangère de voisinage.

BIMSTEC, un groupement sous-régional, comprenant certains pays d’Asie du Sud et de l’ANASE géographiquement contigus dans la baie du Bengale, a été formé pour tirer parti des synergies dans leurs capacités pour leur développement. Les pays membres Bangladesh, Bhoutan, Inde, Myanmar, Népal, Sri Lanka et Thaïlande, ont des économies avec de fortes complémentarités. BIMSTEC constitue un élément important pour l’établissement éventuel d’une communauté économique de la baie du Bengale. À l’exception de l’Afghanistan et du Pakistan, tous les autres pays de l’ASACR sont membres, ainsi que le Myanmar et la Thaïlande, permettant au BIMSTEC de servir de lien crucial pour les politiques indiennes « Neighbourhood First » et « Act East ».

En tant que plus grande baie du monde, la baie du Bengale est d’une importance capitale pour les pays qui la bordent. Un quart de la population mondiale vit dans les sept pays qui l’entourent, et un demi-milliard de personnes vivent directement sur son littoral. La baie est également riche en ressources naturelles inexploitées, avec de grandes réserves de gaz et d’autres minéraux des fonds marins.

L’intérêt croissant de l’Inde pour le golfe du Bengale en tant qu’espace maritime et porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est place le Bangladesh au cœur du remappage régional de New Delhi. En utilisant judicieusement le golfe du Bengale, le Bangladesh peut devenir une plaque tournante du corridor économique indo-pacifique. Les ports maritimes du Bangladesh, en particulier Chittagong, sont donc très importants en raison de leur situation géographique dans la baie du Bengale, et peuvent devenir une route de connexion pour ses pays voisins, permettant au commerce et aux économies de prospérer.

Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a déclaré : « Je réitère l’engagement total de notre gouvernement envers le BIMSTEC. Cela a le potentiel de nous amener tous vers nos objectifs communs. » Dhaka pousse Delhi à aller au-delà du bilatéralisme et à « travailler en étroite collaboration pour faire avancer les processus de coopération régionaux/sous-régionaux pertinents ».

Réalisant que la croissance de son économie dépend également de façon vitale du commerce économique le long des voies maritimes ; le gouvernement indien cherche un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif, et fondé sur un ordre fondé sur des règles coopératives et collaboratives. La participation de l’Inde au « Quad » (ou quadrilatère de quatre grandes démocraties, les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde), repose sur cette prémisse.

Comme l’a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères, S Jaishankar, « Nous considérons le Bangladesh comme un voisin clé et un partenaire précieux non seulement en Asie du Sud, mais aussi dans la région indo-pacifique au sens large. Chaque résultat et réalisation de notre relation résonne dans cette région. »

Le développement de l’économie indienne et le cœur de ses politiques de voisinage d’abord et d’Acte Est ne peuvent être réalisés qu’avec l’aide du Bangladesh. Les 50 premières années de relations bilatérales ont consolidé les fondements des relations indo-bangladaises. L’avenir peut reproduire l’actuel « shonar adhyay » (chapitre d’or) dans les relations à condition que les dirigeants des deux voisins jouent leurs cartes diplomatiques avec maturité et pragmatisme, en gardant à l’esprit leurs aspirations et leurs sensibilités régionales.

(L’auteur est un journaliste chevronné qui écrit sur des questions de politique étrangère. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

