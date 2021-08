Binamon fait appel à la technologie Blockchain pour se concentrer sur la sensibilisation écologique ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Binamon, la prochaine plate-forme de jeu AXS, a annoncé qu’elle avait rejoint la technologie blockchain et l’industrie du jeu pour se concentrer sur la prise de conscience de la protection de la planète. Notamment, cela avait débuté quelques semaines avant que la plate-forme ne lance son nouveau jeu Play to Earn.

Selon l’équipe derrière Binamon, les joueurs peuvent extraire des minéraux de la planète Z1.

« En frappant le minerai, les joueurs contribueront à rétablir l’équilibre écologique de la planète, celle-ci est initialement aride et stérile. Au fur et à mesure qu’ils fabriquent le minéral Z1, la planète se restaurera pour enfin devenir une vallée verte », a noté Binamon dans un communiqué de presse.

« Nous aimons la technologie blockchain, les finances décentralisées et les jeux vidéo ; mais nous aimons aussi sensibiliser les gens à la protection de l’environnement et au recyclage », a ajouté la société.

Notamment, Binamon est construit sur la Binance Smart Chain. Principalement en raison de son évolutivité et de sa flexibilité dans un écosystème financier décentralisé. De plus, Binance Smart Chain a gagné en popularité parmi les développeurs et les utilisateurs de crypto au cours des derniers mois. Alors que la principale chaîne Defi Ethereum est confrontée à des problèmes de frais de transaction élevés et de faible débit, Binance Smart Chain se targue d’être une meilleure alternative.

Selon le site officiel de la société, il y avait 95 788 556 unités de jetons BMON en circulation au moment du rapport. De plus, l’actif a une valeur marchande déclarée d’environ 23,66 millions de dollars.

Le jeton BMON s’échangeait autour de 0,24 $. Si le projet suivait le même chemin qu’Axie Infinity, le prix pourrait augmenter de façon exponentielle dans un avenir prévisible. En outre, l’industrie de la cryptographie est toujours sous la pression des transactions spéculatives de la part des investisseurs particuliers et institutionnels.

Après le boom de la crypto Defi plus tôt l’année dernière et le marché NFT plus tôt cette année, l’industrie du jeu devrait porter la volatilité de la crypto au niveau supérieur. De plus, il existe un marché de joueurs prêts à s’inspirer d’une génération de l’industrie du jeu vidéo.

Binamon cherche à exploiter la technologie blockchain et l’industrie du jeu pour aider sa communauté à prendre conscience des défis écologiques. Par conséquent, au fur et à mesure que les joueurs apprécient les jeux fournis, ils comprennent l’importance de bien prendre soin de l’environnement. Encore plus maintenant que le réchauffement climatique pousse les saisons météorologiques à l’extrême.

Site Web : https://binamon.org/

Télégramme officiel : https://t.me/binamon