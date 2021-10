Binance 17th Burn voit ~ 640 millions de dollars de crypto-monnaie retirée de la circulation

Binance a réalisé avec succès un autre brûlage programmé trimestriel. Il s’agit de la 17e gravure de routine que l’échange de crypto-monnaie a effectuée depuis le lancement de son jeton natif en 2017. Binance n’a pas manqué une seule gravure programmée depuis cette époque et continuera à effectuer ces gravures chaque trimestre.

Binance brûle 20% de ses bénéfices trimestriels, ce qui suggère combien l’échange cryptographique a rapporté au cours de ce trimestre. La dernière brûlure suggère que la société pourrait avoir réalisé plus de 4 milliards de dollars au troisième trimestre 2021.

Brûler des millions de BNB

L’échange de crypto-monnaie a annoncé lundi dans un article de blog qu’il avait brûlé 1 335 888 BNB lors de sa 17e gravure. Cela a entraîné environ 640 millions de dollars de pièces brûlées, sur la base du prix du BNB au moment de l’incendie. En plus de cela, Binance avait également brûlé 17 839 BNB dans son programme Pioneer Burn. Ce programme a été créé pour aider ses utilisateurs qui avaient perdu leurs biens dans des circonstances inhabituelles.

Dans son histoire de gravure, l’échange crypto a brûlé des millions de jetons BNB. Le record du plus grand nombre de jetons BNB brûlés en une seule fois était le douzième brûlé. Cela a vu 3 477 388 BNB brûlés. Alors que le nombre le plus bas de jetons brûlés a eu lieu lors de la huitième combustion, où seuls 808 888 jetons BNB ont été brûlés.

Au total, Binance avait brûlé plus de 31 millions de jetons BNB tout au long de l’histoire de ses brûlages programmés. Et l’échange crypto continuera à brûler des jetons BNB sur une base trimestrielle jusqu’à ce que 50% de l’offre totale soit retirée de la circulation.

Binance s’en tient au plan d’origine

Binance a tenu sa promesse de brûler un pourcentage de BNB jusqu’à ce que l’offre totale en circulation soit réduite de moitié. Cela signifierait que l’échange crypto devrait brûler environ 100 millions de BNB pour atteindre cet objectif. Jusqu’à présent, avec environ 31,6 millions de jetons déjà brûlés, le géant de la crypto-monnaie n’est même pas à mi-chemin de son objectif.

L’équipe de Binance détient environ 40% de l’approvisionnement total en BNB, qui va vers les brûlages trimestriels programmés. L’échange de crypto a déclaré que l’équipe ne vendrait aucun jeton de cette réserve et a maintenu qu’elle n’avait jamais vendu un seul BNB.

BNB se négocie en dessous de 490 $ | Source : BNBUSD sur TradingView.com

Après l’incendie, le prix du BNB a connu une flambée des prix. Le BNB s’est échangé vers 500 $ aux premières heures de mardi, culminant à 497 $. Depuis lors, il a de nouveau tendance à baisser, mais n’a perdu qu’environ 10 $ de sa valeur de prix dans la tendance baissière. . Le prix de l’actif est de 488 $ au moment d’écrire ces lignes et est en hausse de 4,34% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière actuelle est de 81 milliards de dollars et BNB a retrouvé sa position de troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

